Destaca Presidencia de Cuba aniversario 68 de Radio Rebelde

La Presidencia de Cuba resaltó desde su web institucional hoy el aniversario 68 de Radio Rebelde, emisora fundada por el comandante Ernesto Che Guevara en 1958 y el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como instrumento estratégico de comunicación durante la lucha en la Sierra Maestra, y después del triunfo revolucionario.

La estación inició sus transmisiones el 24 de febrero de 1958 desde Altos de Conrado, en la provincia de Oriente, con el Himno Invasor y el parte de guerra del combate de Pino del Agua, convirtiéndose en un medio inmediato para difundir la voz del Ejército Rebelde.

El inconfundible «…Aquí, Radio Rebelde, la voz de la Sierra Maestra, transmitiendo para toda Cuba en la banda de 20 metros, diariamente a las cinco de la tarde y nueve de la noche, desde nuestro campamento rebelde en las lomas de Oriente…», resonó con fuerza y credibilidad entre el pueblo cubano, que necesitaba informarse sobre el acontecer revolucionario narrado directamente por sus protagonistas.

Fidel ordenó el traslado de la planta hacia La Plata en abril de ese año, donde se estableció la Comandancia General. Desde allí, la emisora permitió contrarrestar la propaganda oficial batistiana y mantener comunicación con el pueblo y con los frentes guerrilleros.

Durante la ofensiva de verano de 1958, Radio Rebelde se mantuvo en el aire pese a los ataques, transmitiendo partes de guerra y mensajes políticos que desmentían las versiones de la dictadura.

La emisora también fue utilizada como recurso psicológico en combates como Santo Domingo y El Jigüe, donde se instalaron altoparlantes para transmitir himnos y exhortaciones a la rendición, lo que contribuyó a la desmoralización de las tropas adversarias.

Tras la derrota de la ofensiva batistiana, Fidel volvió a dirigirse al pueblo desde Radio Rebelde en agosto de 1958, informando sobre los combates y la postura del Ejército Rebelde ante los prisioneros de guerra.

El primero de enero de 1959, tras conocerse la huida de Fulgencio Batista, Fidel utilizó nuevamente la emisora en Palma Soriano para convocar a la huelga general y asegurar la continuidad de las operaciones militares hasta la victoria definitiva.

En conmemoraciones posteriores, el Comandante en Jefe subrayó que en Radio Rebelde nunca se transmitió una mentira y que la emisora se convirtió en un centro de comunicación militar y político de gran trascendencia durante la guerra.

La estación conserva hoy un archivo sonoro de la Revolución Cubana y continúa como referente de la radio nacional, con transmisiones permanentes desde la Dirección de la Radio del Instituto de Información y Comunicación Social, que forman parte de la memoria histórica del país.