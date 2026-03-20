Participó Díaz-Canel en décimo Día Nacional de la Defensa

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, participó este viernes en un ejercicio defensivo territorial desarrollado en la zona de defensa de Playa Baracoa, municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa, como parte del décimo Día Nacional de la Defensa de 2026.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional conoció de las acciones de puntualización para la puesta en completa disposición combativa y de las medidas contra el desgaste sistemático y la invasión enemiga, informó la Presidencia en su sitio oficial.

Díaz-Canel subrayó la pertinencia de los entrenamientos semanales que culminan cada jornada nacional de la defensa con ejercicios territoriales en municipios y zonas de todo el país, lo que permite intensificar la preparación.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Luis Alberto Álvarez Casas, titular del Ministerio del Interior (Minint); y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General, además de Gladys Martínez Verdecia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y otros dirigentes artemiseños.

Yamilé Mena Peña, presidenta del Consejo de Defensa municipal de Bauta, informó que en la jornada se activaron las cinco zonas de defensa de la jurisdicción, incluyendo la de Playa Baracoa, donde se desarrolló el ejercicio principal.

Las actividades incluyeron la activación del plan de aviso, la actualización de plantillas, la preparación de brigadas de producción y defensa, milicias de tropas territoriales, destacamentos voluntarios de respuesta rápida y la población general, además de tareas de higienización comunitaria y producción de alimentos.

Entre los objetivos estuvo la cohesión de los organismos de dirección, el desarrollo de hábitos y habilidades en dirigentes y jefes, y el incremento de la preparación de las diferentes categorías de personal, entidades económicas e instituciones estatales.

Yamilé García Piedra, presidenta de la zona de defensa de Playa Baracoa, destacó la capacidad defensiva de una localidad con más de ocho mil habitantes y una línea de costa de 45 kilómetros en los límites de Artemisa y La Habana.

El Presidente cubano intercambió sobre planes de autoabastecimiento municipal, tareas asignadas a formas no estatales de gestión en la defensa y el desarrollo de fuentes renovables de energía, con la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cerca de medio centenar de viviendas e instituciones sociales.

En Playa Baracoa se ejecutó además un ejercicio táctico defensivo con unidades regulares de infantería, milicias de tropas territoriales, brigadas de producción y defensa, zapadores, fuerzas antiaéreas y unidades de la Fuerza Aérea, dirigido a enfrentar una agresión enemiga y proteger tropas y población ante un golpe aéreo.

Gladys Martínez Verdecia informó que desde el inicio del año 2026 se han realizado 29 ejercicios de este tipo en Artemisa y se han cumplido tareas en las 68 zonas de Defensa de la provincia, lo que ha permitido mayor dominio de las misiones y funciones de las estructuras y mejor preparación del personal.