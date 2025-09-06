Díaz-Canel: Otra vez EE.UU. castiga al béisbol

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, consideró hoy inaceptable el trato discriminatorio por parte de Estados Unidos contra el equipo cubano de cara al VI Clásico Mundial de Béisbol.

Otra vez EE.UU. castiga al béisbol, afirmó Díaz-Canel en la red social X, y denunció que no han aprobado la participación de Cuba en el evento, previsto para marzo de 2026, mientras que ya los otros equipos clasificados entregaron nóminas.

Otra vez EEUU castiga al béisbol. No han aprobado la participación de #Cuba en el VI Clásico Mundial, mientras que ya el resto de los equipos entregaron nóminas. ¡Inaceptable! Es una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo. Merecemos igualdad de condiciones. pic.twitter.com/NC9KQJB1ID — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 6, 2025

El jefe de Estado cubano manifestó que es una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo; merecemos igualdad de condiciones, expresó.

«Otra vez EEUU castiga al béisbol. No han aprobado la participación de #Cuba en el VI Clásico Mundial, mientras que ya el resto de los equipos entregaron nóminas. ¡Inaceptable! Es una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo. Merecemos igualdad de condiciones».

Este viernes la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) informó en una nota de protesta que, a diferencia del resto de los clasificados, no ha sido oficialmente convocada por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) para entregar las nóminas preliminares de 50 jugadores con miras al VI Clásico Mundial.

Según el texto, ese trámite debió efectuarse el primero de septiembre, pero los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del Gobierno estadounidense que posibilita la participación de Cuba.

Todo el proceso se ha caracterizado por una dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el proceso técnico de conformación de nuestra nómina, enfatizó la FCBS.

Ratificó que Cuba ha sido víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional.

La FCBS recordó que los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Béisbol, y aseguró que el talento, la pasión y el compromiso de Cuba con el deporte no se doblegarán ante maniobras burocráticas, ni exclusiones políticas.