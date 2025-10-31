Díaz-Canel prosigue en Santiago chequeo a afectaciones de huracán

Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, prosigue hoy por Santiago de Cuba un recorrido por las provincias afectadas por el impacto del huracán Melissa.

Tras examinar los daños del meteoro en Holguín y Granma, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) llegó a la Ciudad Héroe, donde es testigo del inicio de las labores de recuperación.

El mandatario, junto a dirigentes del Partido y el Gobierno, vice primeros ministros, titulares de varias carteras y las autoridades territoriales, llegó hasta la Empresa Refinadora de Aceite, la única de su tipo en el país.

Allí el Jefe de Estado constató los daños ocasionados a los techos tras el paso del fenómeno meteorológico. Según precisó el director de la entidad, José Andrés Veranes Sánchez, no se reportan afectaciones en los equipamientos.

En ese sentido, insistió en las labores de recuperación, con la participación de los trabajadores para borrar las huellas que Melissa dejó. Se conoció, además, que cuentan con una parte de los recursos que requiere, con urgencia, su rehabilitación.

Minutos después, el Presidente cubano visitó la Potabilizadora Parada, que suministra agua a unos 34 mil habitantes de la ciudad de Santiago.

En diálogo con directivos de Recursos Hidráulicos de la provincia y el país, el mandatario insistió en buscar soluciones, con celeridad, para acortar los ciclos de distribución, en una ciudad donde el 70 por ciento de la población vive en edificios.

Reiteró que luego de cumplir el principal objetivo en medio de esta contingencia, que era salvar la vida de la población, ahora comienza la etapa más difícil que es la recuperación para borrar las secuelas de Melissa.

Luego, se trasladó hasta Songo-La Maya. Árboles derribados por los vientos marcan su geografía. Al poblado de Los Reynaldos llegó Diaz-Canel, donde la crecida del río Baltoni arremetió con toda su fuerza hasta derribar el puente que conecta a la comunidad.

Recorrido continúa

Según informa en X la Presidencia, Díaz-Canel visitará todas las provincias que sufrieron el impacto de Melissa durante la madrugada del pasado miércoles 29 de octubre.

Con categoría tres en la escala de Saffir Simpson (de un total de cinco), este huracán tocó tierra cubana por el municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente por la zona de playa El Francés.

A su paso por el territorio oriental dejó acumulados de lluvias entre 100 y 200 milímetros en 51 pluviómetros, y varios superiores a los 300 milímetros, en localidades de la provincia Granma.

Este jueves, al evaluar el impacto de Melissa en su recorrido, Díaz-Canel resaltó en X que hasta el momento no se reportan muertos ni desaparecidos.

«Afectaciones mínimas en parques fotovoltaicos. Inundaciones y árboles derribados mantienen zonas incomunicadas. Se llegará a todas. Prioritario recuperar electricidad y comunicaciones», resumió.

Acompañan al Presidente, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y varios ministros.