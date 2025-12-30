Celebran los 65 años del ICAP con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, asistió en la tarde de este lunes al acto central por el aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 30 de diciembre de 1960.

A la ceremonia conmemorativa asistieron, además, los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Internacionales, así como el presidente del ICAP, Fernando González Llort, junto a otros dirigentes, representantes del Partido y el Gobierno y de movimientos de solidaridad.

En la jornada por el aniversario, que se inserta en las actividades de homenaje a Fidel cuando se acerca el año de su centenario, participan unos 250 activistas de 32 países, quienes asumieron los costos de su viaje y hospedaje en Cuba.

El programa por los 65 años del ICAP comenzó el sábado, con un panel sobre el líder histórico de la Revolución cubana, su pensamiento, su acción y su impronta en la solidaridad internacional.

En esa misma fecha quedó inaugurada en La Habana una exposición fotográfica sobre la solidaridad internacional con Cuba y Fidel, a cuya apertura acudieron activistas y representantes de organizaciones y movimientos de solidaridad con la Isla.

Durante el acto de este lunes, el presidente cubano entregó el sello conmemorativo por el 65 aniversario del ICAP a movimientos internacionales solidarios con Cuba, entre ellos la Asociación Nacional Cuba-Italia, el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos, el Movimiento Brasileño de Solidaridad con Cuba y la Brigada Antonio Maceo.

Al intervenir en la ceremonia, el presidente de la institución, Fernando González Llort, afirmó que “65 años después de aquel 30 de diciembre de 1960, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos no solo perdura, sino que se renueva en el cumplimiento de la misma misión para la que fue concebido: tender puentes, unir voluntades y cultivar la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos”.

Destacó que el ICAP ha sido “testigo y participante activo de la historia de la Revolución cubana: recibiendo a personas de todas las latitudes interesadas en conocer las transformaciones que impulsa el proceso revolucionario; estimulando la creación de comités de solidaridad con Cuba en los cinco continentes; siendo anfitrión de importantes eventos y promoviendo desde el seno de nuestra sociedad el apoyo de Cuba a las causas justas de los pueblos del mundo”.

Recordó que en estos 65 años el Instituto ha marchado acompañado por “el apoyo inquebrantable de un movimiento de solidaridad que se ha agigantado en los momentos más difíciles: en la defensa del derecho de Cuba a ser un país libre, independiente y soberano, en la denuncia de la hostilidad y las agresiones contra nuestro país”.

Igual destacó ese apoyo en las batallas por el regreso de Elián y la liberación de los Cinco y, más recientemente, durante la pandemia de covid. “A todos -subrayó- nuestro infinito agradecimiento”.

El presidente del ICAP dijo que la compleja actualidad “hace necesario multiplicar el ritmo y la urgencia de nuestra labor”, en medio de “desafíos globales sin precedentes” y en un contexto en que “la guerra económica contra Cuba ha alcanzado niveles extremos, volviéndose cada vez más cruel e inhumano el intento de asfixia de nuestra economía”.

Frente al acoso contra la isla -continuó-, “hemos constatado la movilización permanente del movimiento mundial de solidaridad con Cuba que responde con acciones concretas y diversas defendiendo nuestra verdad ante las provocaciones de una contrarrevolución pagada por el Gobierno de EE.UU.”.

Juntos -recalcó- “continuaremos en la contienda contra esta hostil política hacia Cuba” y resaltó que las organizaciones solidarias han sido “la voz de nuestra Revolución en las redes y en las calles en cada uno de sus países”.

Dijo que en el futuro inmediato, los esfuerzos se concentran en el año 2026. “Será un año de homenaje y de reafirmación, pues celebraremos el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

Agregó que, “inspirados en su legado, nuestro camino estará guiado por el compromiso de honrar su memoria, convirtiendo cada brigada internacional de solidaridad con Cuba, cada encuentro de solidaridad, y cada acción en un tributo vivo a su pensamiento antiimperialista, internacionalista y humanista”.

En ese espíritu, llamó a fortalecer la solidaridad y la unidad de los movimientos en cada país, “tejiendo redes aún más fuertes, articuladas y movilizadas a lo largo y ancho del planeta, sumando nuevas voces, especialmente jóvenes, a la defensa de la verdad y la justicia” y subrayó que “es estratégico continuar estimulando la incorporación de las jóvenes generaciones al accionar solidario con Cuba”.

Norberto Abel Galiotti, fundador del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y vocero de la Red Continental de Solidaridad con Cuba, destacó la trayectoria del ICAP como “instrumento de la Revolución para construir la diplomacia de los pueblos” y expresó el compromiso de los movimientos solidarios para apopar a la isla frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Galiotti hizo un recorrido por expresiones del internacionalismo cubano como la lucha contra el apartheid en África, la Operación Milagro, el método de educación Yo sí Puedo y la labor de las brigadas médicas internacionales, unida a la formación de miles de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Tras denunciar la arbitraria y unilateral inclusión de Cuba en la lista de países supuestos patrocinadores del terrorismo, alertó la ofensiva mediática de EE.UU. contra la isla y llamó a articular a sindicatos, juventudes, movimientos feministas, parlamentarios, juristas e intelectuales en la “batalla cognitiva por la verdad y la justicia”.

Además de resaltar la labor de la Red Continental de Solidaridad, que apoyó a Cuba en momentos críticos como lo de la pandemia de Covid-19, convocó, en el ámbito del homenaje a Fidel, a un “maratón mundial de amor por Cuba” y a forjar “la generación solidaria del centenario” para defender la soberanía y la paz frente al imperialismo.