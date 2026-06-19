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Cuba no renuncia al socialismo, afirma presidente Díaz-Canel

PorPrensa Latina

Jun 18, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que el país no renuncia al socialismo, sino que debate cómo construirlo de manera sostenible en medio del bloqueo más prolongado y criminal de la historia.

Al intervenir en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, subrayó que las transformaciones propuestas esta jornada al órgano legislativo no son una concesión a las presiones externas, sino el resultado de un debate maduro que viene desde el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba(PCC).

Díaz-Canel explicó que la Revolución ha llegado a un momento de reflexión sobre cómo preservar la justicia social sin la dependencia exterior que caracterizó etapas anteriores.

«Si nosotros queremos defender justicia social, la inmensa obra de justicia social que ha construido la Revolución, hay que reconocer que muchas veces la pudimos sostener no solo por voluntad política, sino porque nos entraban una cantidad de recursos de otros lugares», señaló.

El presidente cubano insistió en que «si no producimos, si no generamos riqueza, si no damos servicios de calidad que sean inclusivos, abarcadores, ¿qué justicia social vamos a defender?».

«Había que hacerlo de todas maneras», afirmó Díaz-Canel, quien calificó las transformaciones como un ejercicio soberano, no una reacción a las presiones de Washington.

«Aquí lo estamos haciendo de manera soberana porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión», subrayó.

El mandatario reconoció que las propuestas no son fáciles de implementar en las condiciones actuales, pero insistió en que «lo primero que hace falta es salir a trabajar, salir a producir, salir a crear».

En tanto, el primer ministro Manuel Marrero, precisó que las transformaciones fueron sometidas a un proceso de análisis profundo en el Buró Político, el Comité Central del PCC, y al Parlamento que implicará la reconstrucción del documento para enriquecerlo.

Por Prensa Latina

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