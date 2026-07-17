Peligrosa versión del macartismo vuelve a EE.UU., alerta Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertó hoy que una nueva y más peligrosa versión del macartismo está de vuelta en Estados Unidos, en referencia a la reunión ministerial convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Con amenazante proyección transnacional, se promueven alianzas de ultraderecha que recuerdan al fascismo hitleriano o la teneborsa Operación Cóndor, para arremter contra una supuesta «izquierda radical» global, advirtió el mandatario en sus cuentas en redes sociales.

¿Se buscan pretextos como justificación para nuevos atropellos y mayores agresiones?, cuestionó el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Señaló en su mensaje que peligrosamente radicales son la derecha imperial y sus acólitos, reponsables, entre otros crímenes, del genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales; cacería, tortura y asesinato de migrantes; el bombardeo a escuela de niñas en Irán; el genocida bloqueo al pueblo cubano. «La lista es interminable», recalcó.

Díaz-Canel apuntó que el verdadero peligro para la humanidad es la filosofía del despojo que dicta las acciones de guerra de la ultraderecha transnacional.

Por su parte, el canciller de la isla caribeña, Bruno Rodríguez, declaró que, el secretario de Estado de Estados Unidos, cuya carrera política se desarrolló entre terroristas connotados y reconocidos, tiene la audacia de mentir sin escrúpulos con acusaciones infundadas sobre un supuesto financiamiento y patrocinio de Cuba al terrorismo.

«No hay que indagar mucho para descubrir el contubernio de este político con organizaciones criminales que han llevado el terror y la muerte al pueblo cubano. Sin embargo, no es capaz él de presentar evidencia alguna de las falacias que pronuncia sin pudor ante representantes gubernamentales en una conferencia macartista, convocada con fines electorales», agregó en su mensaje en la red social X.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció este jueves un discurso en la apertura de la Reunión Ministerial sobre el «Resurgimiento del Terrorismo Político» en el que construyó una supuesta amenaza terrorista global mediante hechos descontextualizados, cifras sin respaldo verificable, acusaciones no demostradas y una retórica que convierte a la izquierda en un enemigo violento.

A la cita asistieron delegaciones de 66 países de América, Europa y Asia, representadas por ministros de Exteriores y del Interior, responsables de seguridad, diplomáticos y especialistas en contraterrorismo.

Rubio esbozó numerosas mentiras sobre los movimientos progresistas a nivel mundial. En el caso de Cuba, dijo que la red ideológica y de inteligencia cubana contribuyó a construir la extrema izquierda en Estados Unidos y continúa vinculada inseparablemente con movimientos de izquierda dentro y fuera de Occidente.