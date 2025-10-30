Insistió Díaz-Canel en Holguín en la recuperación tras Melissa (+ Fotos)

Con el inicio de la fase recuperativa tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, insistió este jueves en atender las afectaciones de la población y los sectores socioeconómicos en Holguín.

Durante su recorrido por el territorio, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) chequeó el estado de la infraestructura eléctrica, el funcionamiento de los centros de evacuación y los avances en las labores de limpieza y remoción de escombros.

El objetivo principal es elaborar un listado exhaustivo de daños para concentrar esfuerzos en la recuperación, donde el saneamiento se erige como una acción fundamental para la normalización de los servicios públicos esenciales, expresó el Presidente de la República.

A partir de las nuevas experiencias adquiridas en la provincia para minimizar los daños de huracanes, se subraya la necesidad de actualizar los planes de reducción de riesgo de desastres y se debe reforzar el apoyo a las familias damnificadas, tanto a través de donativos nacionales como de ayudas provenientes de otros países, señaló.

En cuanto a la agricultura, Díaz-Canel puntualizó la importancia de analizar los sembrados que aún pueden ser rescatados, como la malanga y los plátanos, vitales para garantizar la alimentación de la población, y enfatizó la preservación de semillas para no afectar los ciclos de cultivo, buscando además aprovechar la humedad del terreno para potenciar la siembra.

Ruber Reynaldo González, director general de la Empresa Eléctrica de Holguín, explicó que, aunque no se reportan daños de gran envergadura en la red eléctrica del territorio, se encuentran inmersos en un proceso metódico de revisión y certificación de los circuitos para garantizar la seguridad antes del establecimiento completo del servicio.

En cuanto a la infraestructura de generación, Díaz-Canel reconoció el trabajo en la preservación de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, ubicada en Felton, Mayarí, y de los parques solares fotovoltaicos de la provincia, donde se incluyen los cinco sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), debido a las precauciones adoptadas para su protección.

La implementación de medidas adicionales permitió evitar incidentes mayores, experiencias que deben generalizarse, y la prioridad es, tan pronto se elimine la humedad y se limpien las áreas, iniciar las operaciones de las centrales solares para su aporte al SEN, señaló.

El Presidente conoció que, en la recuperación de redes y equipamientos afectados, contribuyen contingentes procedentes de Ciego de Ávila y Mayabeque, que suman más de 170 hombres, a los que se unen brigadas locales y personal del Ministerio de Energía y Minas, que afrontarán jornadas laborales superiores a las 14 horas diarias.

También elogió el ambiente de trabajo y la organización demostrada por las autoridades locales en el enfrentamiento al evento, así como la participación activa de los ciudadanos en las labores de limpieza, recolección de escombros y desobstrucción de vías esenciales, en las cuales colabora activamente la Región Militar de Holguín.

Además recalcó la importancia de la recuperación de las viviendas afectadas por derrumbes parciales y totales, para lo cual se debe ofrecer una atención adecuada a las personas con pérdidas materiales.

En la jornada, el Presidente del CDN también visitó el Hospital Universitario Vladimir Ilich Lenin y el centro de evacuación habilitado en el complejo educacional José Martí, en el cual se preocupó por la atención a los más de 230 protegidos provenientes de las localidades de Altagracia, Cristino Naranjo y La Tania, en Cacocum.

Al concluir la visita, Díaz-Canel expresó a las autoridades de esta oriental provincia que se llevaba una buena impresión de cómo se está trabajando en Holguín, y trasladó un saludo al pueblo holguinero del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, quien, aseguró, está al tanto de toda la situación.

Acompañaron al Presidente del CDN, Roberto Morales Ojeda, miembro del CDN y secretario de Organización del Comité Central del PCC; Vicente de la O Levy, ministro de Energías y Minas; Joel Queipo Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial; y Manuel Francisco Hernández Aguilera, vicepresidente.