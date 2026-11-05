La empresa Alficsa Plus S.A., ubicada en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, obtuvo medalla de plata durante la edición 2026 de los Premios Iberoamericanos a la Calidad de la Gestión Empresarial.

El reconocimiento que otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq) fue recibido el pasado martes tres de noviembre por Arnaldo Costa, presidente de la entidad, en ocasión del Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid, como parte de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica.

«Para el colectivo de trabajadores, para los accionistas cubanos, para los accionistas extranjeros, esto ha sido una satisfacción enorme», afirma Ana Isabel Fernández García, especialista de calidad en esta destilería cubano-española que produce y comercializa alcoholes finos y extrafinos de caña de azúcar.

Este colectivo mereció en 2025 el Premio Nacional de Calidad y la medalla de oro en la Feria Internacional de La Habana por la excelencia de sus alcoholes finos.

La empresa, situada en áreas del complejo agroindustrial azucarero Antonio Sánchez, tiene certificado sus procesos bajo cinco normas fundamentales, calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y inocuidad alimentaria y certificación del producto. Además, su laboratorio interno acreditó tres ensayos, con lo cual fortalece la confiabilidad de sus producciones y los vínculos con clientes como Habana Club Internacional, Cubarrón y Suchel Camacho.

«El camino no ha sido fácil para llegar a este nuevo reconocimiento, hemos trabajado en la mejora continua de la fábrica, del sistema de gestión de la calidad, en un año tan complejo como ha sido este 2026 para Cuba», expresa Fernández García.

«No nos detendremos con este Premio Iberoamericano, vamos a seguir adelante por el camino de la excelencia y seguir cosechando éxitos», ratifica la joven especialista, mientras el colectivo se adentra en la llamada campaña alcoholera.