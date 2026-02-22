Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Ciencias Cuba

Eclipse total de Luna será visible en Cuba el 3 de marzo

PorRedacción Perlavisión

Feb 22, 2026 #eclipse total, #Luna

En la madrugada del próximo día 3 de marzo ocurrirá un eclipse total de Luna, fenómeno que será visible desde todos los puntos del territorio nacional, informa en sus perfiles en redes sociales el Instituto de Geofísica y Astronomía de la República de Cuba (IGA).

El eclipse solo se observará hasta alcanzar el momento del máximo oscurecimiento y no se apreciarán sus fases finales. Pocos minutos después ocurrirá la puesta de la Luna.

Los datos para observar este eclipse total son: comienzo del eclipse penumbral 03h 42.8m, entrada de la Luna en la sombra de la Tierra 04h 49.7m, comienzo del eclipse total 06h 03.9m.

El máximo del eclipse será a las 06h 33.6m, la puesta de nuestro satélite natural ocurrirá a las 06 h 51m.

La duración umbral será 2h 01.8min y la duración de la totalidad 0h 47.6m.

Todos los tiempos corresponden a la hora del meridiano 75 Oeste de Greenwich, hora oficial de la República de Cuba.

El último fenómeno de este tipo observable en Cuba ocurrió entre la noche del 13 y madrugada del 14 de marzo del pasado año 2025 un espectáculo astronómico de primera.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Boxeo Cienfuegos Cuba

Púgiles cubanos firman final perfecta en la Copa Independencia

Feb 22, 2026 Jit Deportes
Ciencias Cienfuegos

Manglares de Cienfuegos, la barrera viva que protege la costa

Feb 22, 2026 Agencia Cubana de Noticias
Ciencias

Nuevo frente frío llega en la madrugada de este lunes 23 de febrero

Feb 22, 2026 Granma Digital

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión