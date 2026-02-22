Eclipse total de Luna será visible en Cuba el 3 de marzo

En la madrugada del próximo día 3 de marzo ocurrirá un eclipse total de Luna, fenómeno que será visible desde todos los puntos del territorio nacional, informa en sus perfiles en redes sociales el Instituto de Geofísica y Astronomía de la República de Cuba (IGA).

El eclipse solo se observará hasta alcanzar el momento del máximo oscurecimiento y no se apreciarán sus fases finales. Pocos minutos después ocurrirá la puesta de la Luna.

Los datos para observar este eclipse total son: comienzo del eclipse penumbral 03h 42.8m, entrada de la Luna en la sombra de la Tierra 04h 49.7m, comienzo del eclipse total 06h 03.9m.

El máximo del eclipse será a las 06h 33.6m, la puesta de nuestro satélite natural ocurrirá a las 06 h 51m.

La duración umbral será 2h 01.8min y la duración de la totalidad 0h 47.6m.

Todos los tiempos corresponden a la hora del meridiano 75 Oeste de Greenwich, hora oficial de la República de Cuba.

El último fenómeno de este tipo observable en Cuba ocurrió entre la noche del 13 y madrugada del 14 de marzo del pasado año 2025 un espectáculo astronómico de primera.