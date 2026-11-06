EE.UU. continuará fracasando en el intento de someternos, afirma Canciller

El gobierno de Estados Unidos continuará fracasando en el intento de someter a los cubanos, aseguró hoy Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, al denunciar nuevas medidas coercitivas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

En su cuenta en X, el canciller escribió: “El gobierno de EEUU, en vez de escuchar a sus ciudadanos, anuncia nuevas medidas de bloqueo contra Cuba en su obstinado empeño de asfixiar la economía y ocasionar el mayor daño posible a nuestro pueblo”.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba añadió «seguirán fracasando en el intento de someter a los cubanos a sus designios y chocando con nuestra efectiva defensa de la independencia y la soberanía».

El sitio web del Departamento del Tesoro publicó que están sometidos a más restricciones sectores de la electrónica, manufactura, la parte marítima y tecnológica de la economía cubana.

Este nuevo paquete de medidas extraterritoriales va dirigido contra entidades estatales cubanas de servicios técnicos y tecnológicos, importación y exportación de productos electrónicos y de comunicaciones, transporte marítimo de mercancías y actividades asociadas al sector petrolero y marítimo.

Recientemente la comunidad internacional aprobó con 130 votos a favor en la Asamblea General de la ONU el informe que por 34 ocasión presenta Cuba en contra del criminal cerco económico, financiero, comercial y energético que le tiene puesto EE.UU.