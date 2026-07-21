El informe Rubio sobre Cuba: una lista negra con ropaje macartista

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes 20 de julio un documento de aproximadamente 100 páginas titulado «Cuba: The Capital of 21st Century Communism« —Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI—, firmado bajo la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio.

El informe contiene una contradicción que no parece incomodar a sus autores: primero califica a Cuba de «Estado fallido» y acto seguido afirma que ese mismo Estado fallido ha logrado que su proyecto político alcance «algo cercano a la hegemonía ideológica tanto dentro como fuera de Occidente» y que su objetivo último es «conquistar el vecino Estados Unidos«.

Una isla bloqueada durante más de seis décadas por la potencia más poderosa del mundo, sin combustible, con el sistema eléctrico al límite, sería al mismo tiempo la gran amenaza civilizatoria del siglo XXI. La lógica del documento no busca coherencia: busca justificación.

El documento vincula directamente eventos como las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020, el surgimiento de Antifa y el activismo pro-palestino en universidades estadounidenses con lo que llama «influencia cubana».

La mecánica argumental del informe merece atención: no afirma que Cuba organizó esos movimientos ni que los financió directamente. Lo que hace es construir una cadena de asociaciones: La Habana inspiró al movimiento de derechos civiles de los años 60, ese movimiento inspiró a figuras como Assata Shakur, Shakur inspiró a las fundadoras del Black Lives Matter, BLM estuvo presente en las protestas por Floyd, ergo las protestas por Floyd tienen «alguna forma de vínculo» con Cuba.

Con esa lógica, cualquier disidencia política en Estados Unidos puede ser retroactivamente etiquetada como influencia extranjera. El informe lo reconoce sin pudor en el caso de la DSA —Socialistas Democráticos de América—: admite que la organización «no fue moldeada por la influencia directa y tangible del gobierno cubano», pero la incluye en la lista de todas formas.

El periodista de investigación Ken Klippenstein, al revisar el documento completo, contabilizó al menos 43 ciudadanos estadounidenses y organizaciones identificados en el informe como parte de la red de «influencia cubana». Entre ellos figuran alcaldes en ejercicio, congresistas en funciones, periodistas, sindicalistas y activistas.

El propio informe menciona favorablemente las «listas negras, investigaciones y procesos judiciales de la era McCarthy» de los años 50 como herramientas efectivas para desmantelar al Partido Comunista de Estados Unidos, en lo que Klippenstein describió como un intento explícito de crear una nueva lista negra de la izquierda política en América.

Selección de los 43 nombrados en el informe

Zohran Mamdani · Alcalde de Nueva York

· Alcalde de Karen Bass · Alcaldesa de Los Ángeles

· Alcaldesa de Maxine Waters · Congresista

· Congresista Ilhan Omar · Congresista

· Congresista Ayanna Pressley · Congresista

· Congresista Amy Goodman · Democracy Now!

· Hasan Piker · streamer político

· streamer político Ben Cohen · cofundador Ben & Jerry’s

· cofundador DSA · 3+ páginas del informe

· 3+ páginas del informe Amazon Labor Union · sindicato

· sindicato Black Lives Matter · red de justicia racial

· red de justicia racial Code Pink · organización antibelicista

· organización antibelicista National Lawyers Guild · gremio jurídico

· gremio jurídico Medea Benjamin · cofundadora Code Pink

La mayoría de los nombrados son figuras políticas o sociales completamente legítimas dentro del sistema democrático estadounidense: alcaldes en ejercicio elegidos por sus ciudadanos, representantes con escaño en el Congreso, periodistas con décadas de trayectoria verificable, sindicalistas que organizaron la primera victoria sindical en Amazon de la historia.

El Departamento de Estado los agrupa bajo la etiqueta de influencia cubana citando como evidencia, en muchos casos, visitas a Cuba, participación en convoyes humanitarios o el hecho de haber asistido a una boda.

Dos objetivos en un documento: Cuba y el progresismo interno en EEUU

La periodista Sharon Zhang, de Truthout, identificó con precisión los dos objetivos que el informe sirve simultáneamente para la administración Trump: «la demonización de Cuba ante una posible acción militar contra el país, así como la creación del mito de una izquierda organizada y violenta dispuesta a destruir a Estados Unidos«.

El análisis del Observatorio de Medios de Cubadebate señaló que «la conclusión más preocupante del informe no está en el pasado» sino en «el uso presente de una historia selectiva para presentar como amenaza extranjera la oposición política, las luchas antirracistas, la solidaridad internacional y el descontento social dentro de Estados Unidos«, añadiendo que el documento «no solo interpreta la historia: prepara el terreno para vigilar, sancionar y criminalizar a quienes cuestionen la política de Washington«.

Common Dreams calificó el informe de «macartista» y lo describió como «un intento de construir la base argumental para la acción militar de Estados Unidos en caso de que Trump decida llevarla a cabo». La referencia directa al macartismo de los años 50 en el propio texto del informe —presentada no como advertencia sino como modelo a seguir— es el detalle más revelador de la mentalidad con la que fue redactado.

Varios congresistas respondieron con dureza en redes sociales. La representante Delia Ramírez señaló que el informe nombra a organizaciones y personas que simplemente ejercen sus derechos constitucionales de expresión y asociación. Otras figuras del ala progresista del Partido Demócrata también rechazaron el documento como un ataque a la libertad de prensa y al derecho de organización sindical. La respuesta desde dentro del propio establishment político estadounidense no hizo sino confirmar la lectura que los críticos hacían del informe: no se trata de inteligencia, sino de represalia política vestida de documento oficial.

Por qué ahora: las midterm, DSA en ascenso y la ultraderecha global

El calendario político estadounidense explica por sí solo el momento elegido para publicar el informe. En noviembre de 2026 se celebran las elecciones de medio término que renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y las encuestas muestran que la administración Trump enfrenta un desgaste creciente, especialmente entre votantes jóvenes y de las áreas urbanas.

Precisamente ese electorado es el que ha impulsado el ascenso de figuras vinculadas a los Socialistas Democráticos de América, como el propio Zohran Mamdani —que ganó la primaria demócrata y luego la alcaldía de Nueva York con un programa abiertamente crítico del establishment demócrata y del alineamiento con el régimen sionistas de Israel—, junto a otros candidatos de esa corriente que han disputado primarias y ganado escaños en distritos históricamente controlados por el partido.

La DSA aparece en tres o más páginas en el informe de Rubio precisamente porque representa lo que la administración Trump identifica como el contrapeso interno más peligroso a su agenda de cara a las midterm. Etiquetar a esa corriente como «influencia cubana» no es un ejercicio académico: es la construcción de una base retórica para deslegitimar, hostigar y —eventualmente— judicializar a candidatos, organizaciones y figuras públicas que están ganando espacio por vías estrictamente democráticas.

El informe tampoco es un documento aislado del Departamento de Estado: forma parte de una coreografía más amplia de la ultraderecha internacional que Rubio articuló hace apenas una semana con la cumbre sobre el «Resurgimiento del Terrorismo Político», en la que participaron representantes de 66 países.

Esa cumbre introdujo el concepto de «terrorismo de extrema izquierda» como categoría jurídica y política que ahora los gobiernos de la ultraderecha —Trump, Milei en Argentina, Kast en Chile, De la Espriella en Colombia— pueden invocar cada uno en su propio país contra la oposición interna.

La secuencia es visible: primero se construye el marco global (la cumbre), luego se identifica al enemigo geopolítico (Cuba en este informe), y finalmente se nombra a los «agentes» internos (los 43 estadounidenses de la lista). Es el mismo guion que Milei aplicó al kirchnerismo, que Kast aplica a las causas mapuches y estudiantiles, y que De la Espriella empezará a aplicar contra el Pacto Histórico desde el 7 de agosto.

Estados Unidos no inventa la fórmula: la estandariza y la exporta.

Díaz-Canel: «El neo-macartismo transnacional recurre a la mentira»

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al informe este lunes a través de sus redes sociales con una frase que resume la posición de La Habana: «Cree el ladrón que todos son de su condición».

Calificó el documento como promovido por «uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida» —en referencia a Rubio, sin nombrarlo—.

Afirmó: «Si un país ha espiado y agredido a otro a niveles obscenos, ha sido Estados Unidos contra Cuba«. Y con mayor contundencia describió el fenómeno más amplio que el informe representa:

El neo-macartismo transnacional que se reinstaura en Estados Unidos, desde una corriente claramente fascista, recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles en Estados Unidos.

Díaz-Canel sostuvo que Cuba «jamás ha obrado para dañar los intereses de Estados Unidos» y denunció las «partidas millonarias que anualmente se destinan a los programas de cambio de régimen en Cuba, apelando lo mismo a la subversión que al terrorismo».

El informe de Rubio, visto en conjunto, persigue dos objetivos que se refuerzan mutuamente. El primero apunta a Cuba: construir ante la opinión pública estadounidense e internacional la narrativa de que la isla es una amenaza terrorista activa que financia y dirige la subversión dentro de Estados Unidos, preparando el terreno ideológico para una eventual acción militar que la administración Trump ha amenazado en múltiples ocasiones.

El segundo apunta hacia adentro: al nombrar a alcaldes en ejercicio, congresistas, sindicalistas y periodistas como instrumentos de esa amenaza cubana, el gobierno de Trump convierte la oposición política legítima —el activismo antirracista, el sindicalismo, la prensa crítica, el movimiento por Palestina— en una extensión de un enemigo extranjero susceptible de ser tratado, según el propio comunicado de la Casa Blanca, «con la misma ferocidad que el terrorismo yihadista».

Cuba como pretexto geopolítico, la izquierda progresista estadounidense como objetivo doméstico. Un solo documento para dos agresiones simultáneas: la que se planea cruzando el mar y la que ya está ocurriendo puertas adentro.