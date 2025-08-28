Emocionalmente Subversivas, una serie de próximo estreno por Cubavisión

Después del éxito alcanzado con Los gatos, las máscaras, las sombras, la realizadora Elena Palacios Ramé regresa a la televisión cubana con un nuevo proyecto que promete cautivar al público. Se trata de Emocionalmente Subversivas, serie de 10 capítulos actualmente en fase final de grabación y que muy pronto llegará a la pantalla de Cubavisión.

La propuesta, escrita por Palacios en coautoría con Ona Gutiérrez, se adentra en un terreno íntimo y complejo: el universo de las relaciones humanas, sus matices y contradicciones. Según su equipo creativo, la serie pretende ser un retrato emocional que, más allá de contar historias, invite a la reflexión sobre los vínculos que definen la vida de las personas.

El elenco es uno de los puntos fuertes de la producción. Encabezan el reparto las actrices Laura Moras, Zenia Bell, Yudexi de la Torre y Giselle Sobrino, a quienes se suman como invitados especiales figuras de larga trayectoria en la escena cubana como Luis Alberto García, Paula Alí y Carlos Luis González.

La nómina se amplía con jóvenes y reconocidos intérpretes: Pedro Díaz, Hamlet Paredes, Delvis Fernández, Enrique Bueno, Enmanuel Castillo, Yeisy Zubiaur, Eileen Acosta, Arys Fonseca, Sailin Carbonell y Marian Durañona, todos bajo la dirección de Palacios, quien en los últimos años ha consolidado una impronta personal dentro de la teledramaturgia nacional.

Con esta nueva serie, Cubavisión apuesta nuevamente por una narrativa contemporánea y diversa, en sintonía con las inquietudes actuales del público. Emocionalmente Subversivas se perfila como un estreno esperado que podría marcar otro hito dentro de la obra de Palacios y en el panorama audiovisual de la Isla.

El estreno será anunciado en las próximas semanas, pero desde ya la expectativa crece entre los seguidores de la ficción televisiva cubana. (✍️ Félix A. Correa Álvarez)