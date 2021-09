Entre unidad y distanciamiento, el barrio

Una buena caldosa, el jolgorio del barrio y la satisfacción de celebrar otro aniversario, en cuadro apretado de cien metros, matizaban cada año la fecha del veintiocho de septiembre, día en que se crean los Comités de Defensa de la Revolución.

Pero este será un año diferente. Quizás vuelva la jornada de labores de embellecimiento del barrio, tal vez en alguna que otra cuadra se reúnan los más osados, los nostálgicos… Pero los niños no corretearán entusiasmados, haciendo un poquito aquí y otro allá porque el aislamiento y el coronavirus, todavía son, una verdad que los supera.

Es entonces cuando desde casa afloran los recuerdos, de la noche en que el vecino aquel bailó hasta que dolieron los huesos, y el otro que contaba chistes para amenizar la fiesta. Y habrá otro 28 de septiembre, a la larga distancia de un año. Cuando nos volvamos a encontrar… dirán unos, tratando de apagar entre planes la nostalgia.

Y es que cuando suceda, también será diferente. Se echará en falta quizás al abuelito de fulano que nunca faltó a una cita o al dicharachero de la cuadra que cortaba la leña, a la joven que bailaba con todos, al muchacho que pintaba carteles… Y es que muchos ya no están, el barrio se hace ahora más pequeño, más taciturno, más penoso.

Vivimos en un año diferente. Donde donar sangre no es solo un acto altruista que garantiza un lugar en la emulación sino una necesidad latente porque se agotan las reservas, y cuando la vida en verdad está en juego a quien le importan las emulaciones…Y cuando la muerte se pasea oronda por las calles de tu barrio la música no suena igual, la leña no arde y la caldosa se cambia por tisana.

Sin dudas este es un año diferente. Quizás vuelvan las labores de saneamiento, tal vez en alguna que otra cuadra se reúnan los más osados, los nostálgicos… aquellos que hasta hoy han podido ganar en justa batalla al covid y burlar a la parca.