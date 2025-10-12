Perlavisión

Centro del país seguirá bajo agua este lunes: lluvias pueden ser fuertes en algunos lugares

PorRedacción Perlavisión

Oct 12, 2025 #lluvias, #meteorología

Las lluvias en centro y oriente pudieran ser fuertes nuevamente este lunes, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología (Insmet) dado a conocer este domingo a las 15:00 horas (3:00 p.m.)

La nota informa que predominarán los nublados en el centro y oriente del país, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde la mañana, que serán numerosos en la tarde. Estas lluvias pueden ser fuertes en algunas localidades.

Para el occidente cubano se espera un amanecer con poca nubosidad, incrementándose desde el final de la mañana a parcialmente nublado. En la tarde se nublará en algunas localidades con aisladas precipitaciones.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, inferiores en localidades del interior y superiores en zonas costeras. En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en localidades del interior e inferiores en donde persistan los nublados y las lluvias desde la mañana.

Los vientos serán variables débiles, excepto en la tarde en zonas de la costa norte de la región occidental donde serán del nordeste con velocidades que no excederán los 20 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el resto de los litorales la mar estará tranquila.

