Evalúa Grupo Temporal de Trabajo nuevo escenario epidemiológico de la provincia

Ante la actual situación epidemiológica que enfrenta la provincia, al parecer con una mejoría considerable, autoridades del gobierno y el partido flexibilizan medidas e insisten en aumentar el control y la disciplina para preservar lo hasta hoy logrado.

Cienfuegos disminuye drásticamente las cifras de confirmados a la Covid 19 así como el número de PCR en tiempo real realizados. De los días en que se realizaban más de mil pruebas disminuimos a un promedio de entre 200 y 400 de las que resulta casi un cincuenta por ciento positivo. Ante esta realidad es imprescindible la evaluación no solo diagnostica del test de antigénico sino la clínica para decidir cuándo realizar un PCR. Así lo recalcó Alexandre Corona Quintero, Gobernador de Cienfuegos “…es necesario valorar cuando un paciente llega con síntomas sugestivos de Covid y el test de antígeno es negativo. El médico tiene que saber por la sintomatología cuando es necesario indicar un PCR.”

Ante el nuevo protocolo de ingreso a todo el que resulte positivo a test rápido las autoridades gubernamentales insistieron en no descuidar a quienes permanecen en casa, “…hay que exhortar a la población a ingresar en los centros de aislamiento previstos, pero si se determina que una persona, por determinadas razones, no puede trasladarse hasta esos lugares, lo primero es informarlo para que se le brinde la debida atención en la casa, porque corremos el riesgo de que se no complique una persona y hasta de que fallezca sin la atención médica necesaria y eso es impermisible”, destacó Corona Quintero.

Acerca de la vacunación se recordó que el próximo domingo inicia en siete municipios cienfuegueros la segunda fase de intervención con Sinofharm, un proceso que debe transcurrir con igual éxito que en su primera dosis.

En consecuencia con el avance de la inmunización y la reducción de casos positivos, desde hoy entraron en vigor nuevas medidas que flexibilizan la vida de los cienfuegueros. Medidas que a decir de Maridé Fernández López, Primera Secretaria del Partido en la provincia de Cienfuegos, “no representan una disminución en la exigencia ni el control con el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento en la colas, ni el cumplimiento de lo dispuesto. Solo así se podrá garantizar que la incidencia de casos positivos en la provincia continúe disminuyendo.”