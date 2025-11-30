Evocación al 30 de noviembre destaca en noticias de Cienfuegos

El homenaje hoy al aniversario 69 del alzamiento de verde olivo, del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba, fue el colofón de las noticias relevantes de esta semana en la provincia de Cienfuegos.

Presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial en Cienfuegos del Partido Comunista de Cuba, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora, el acto tuvo lugar en el taller de transporte automotor del PCC, uno de los escenarios donde miembros del Movimiento 26 de Julio secundaron el apoyo al desembarco del Granma hace casi siete décadas.

Durante la solemne cita, con protagonismo de dirigentes, trabajadores, jóvenes, pioneros y federadas, hicieron entrega de carnés del Partido a nuevos militantes, y se reconoció la entrada oficial a miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

También otorgaron la distinción Enrique Hart Dávalos, del Sindicato de la Administración Pública, a dos obreros: Yoel Cuéllar Calderón, mecánico, y a Nelson Sánchez, jefe del taller del PCC, con meritoria labor en la trayectoria de más de 20 años.

Mujer y resiliencia, una energía que no se apaga

En la semana resaltaron además los resultados de la Jornada Mujer Creadora, efectuada en la Central Termoeléctrica de Cienfuegos con 78 propuestas presentadas por 54 trabajadoras e innovadoras.

Diany Sánchez Hernández y Dania Cruz obtuvieron la condición de Relevante con el trabajo Evaluación de los conocimientos a los operadores químicos de PTQA.

Además se otorgaron seis premios Destacados, igual número de menciones especiales, y 18 trabajos merecieron mención.

Premian concurso Amigos de las FAR

Perlavisión dio a conocer en su sitio web que en el contexto del noveno aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), la provincia de Cienfuegos acogió la ceremonia de premiación del Concurso Nacional Amigos de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

En esta edición, se alzó con el premio nacional en la categoría de Artes Plásticas el pionero Yunier Rivero Gómez, alumno de quinto grado de la institución educativa de la enseñanza especial Enriqueta Stuart Acea, ubicada en el Consejo Popular Castillo-CEN.

La entrega del premio constituyó uno de los momentos más emotivos, al ser otorgado por Orlando Cardoso Villavicencio, Héroe de la República de Cuba y primer coronel.