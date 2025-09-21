Perlavisión

Fallece en accidente de tránsito Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Cruces

Sep 20, 2025 #accidente de tránsito, #fallecimiento

Como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido este sábado en las cercanías de la localidad de Paradero de Camarones, falleció Diosmiley Llerena Suárez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cruces.

En su perfil en Facebook, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del PCC, dio a conocer este lamentable suceso, en el que también perdió la vida Efrén Delgado, chofer del auto donde viajaba Llerena Suárez, y transmitió las condolencias a sus familiares, amigos, «a la gran familia de nuestra organización partidista y al pueblo de Cruces».

«Con profundo dolor, el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos comunica el fallecimiento de nuestra querida compañera Diosmiley Llerena Suárez, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Cruces.

Su partida física ocurrió hoy, a las 6:20 pm, como consecuencia de un lamentable accidente de tránsito.

Diosmiley fue un ejemplo de profesional y de cuadro, consagrada y leal, con una amplia y fructífera trayectoria como educadora y dirigente, desde la UJC donde llegó a ser por varios años Presidenta Provincial de los Pioneros, pasando al trabajo profesional del Partido en 2012. Hoy nos deja un vacío difícil de llenar y un legado imborrable de dedicación y servicio a la Revolución.

Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, a la gran familia de nuestra organización partidista y al pueblo de Cruces.

¡Hasta siempre, compañera!

