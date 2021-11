Firman atletas cienfuegueros libro de la dignidad (Video)

Atletas de los equipos nacionales de bádminton y remo que participarán en los primeros Juegos Panamericanos Junior firmaron el Libro de la Dignidad.

A la alegría del reencuentro, se sumó la firma del Libro de la Dignidad por parte de los badmintonistas del equipo nacional y los remeros antillanos, además una arbitro de natación artística, quienes representarán a Cuba en los primeros Juegos Panamericanos Junior, a efectuarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximo en Colombia.

Yeily Ortiz Rodríguez, atleta de Bádminton, leyó el compromiso en nombre de los Badmintonistas y remeros que asistirán a la cita cafetera.

El libro de la dignidad con la firma de los atletas, que simboliza su compromiso con la Patria, fue entregado por los capitanes de los equipos de bádminton y remo, Roberto Carlos Herrera y Carlos Andrés Ajete, respectivamente.

Yeily Ortiz Rodríguez, badmintonistas cienfueguera confiesa que los badmintonistas aun en tiempos de pandemia han hecho un esfuerzo grande en la preparación aun en tiempos de pandemia no dejamos de entrenar siempre cumpliendo las medidas higiénico sanitarias, pero sin poder tener topes foráneos no obstante en empeño está en tener un buen resultado y porque no si hay fuerza, voluntad, deseos y compromiso con el deporte y el país.

Mientras Marelis González Fernández, remera sureña con experiencia foránea en la olimpiada juvenil efectuada en Brasil, dijo que sus propósitos son alcanzar una presea de oro en la cita cafetera y para ello se prepara fuertemente.

En tanto Roberto Carlos Herrera, capitán del equipo de bádminton plantea que siente orgulloso y comprometido por su participación en los en los primeros juegos panamericanos donde se entregara al máximo para que el bádminton continúe cosechando éxitos en el área

Bajo el lema Entrega y Disfrute. Un sueño compartido, los jóvenes deportistas cubanos asistirán a los primeros Juegos Panamericanos Junior con la aspiración de obtener resultados satisfactorios en esas lides.

Los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 serán un evento multideportivo para atletas jóvenes que se celebrará en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, Colombia

La Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos cuenta con una matrícula aproximada de más de 840 alumnos, en representación de 31 disciplinas deportivas. A 154 asciende el número de entrenadores del plantel, incluidos 21 en prestación de servicios.