La Fiscalía General de la República de Cuba reafirmó hoy desde su web institucional la aplicación estricta de la ley contra quienes atentaron entre 2025 y el primer semestre de 2026 contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante hechos tipificados como sabotaje en el Código Penal.

El Tribunal Supremo Popular acordó en mayo de 2025 que los actos vandálicos dirigidos a sustraer, dañar o alterar componentes del SEN constituyen delito de sabotaje, con sanciones de siete a treinta años de privación de libertad, privación perpetua o muerte, en sus artículos 125 y 126.

En ese período se iniciaron más de 460 investigaciones penales por sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación, según datos oficiales de la entidad jurídica.

Predominó la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, con más de 300 denuncias en todas las provincias, principalmente en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.

Entre las afectaciones se registraron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico a miles de familias, paralización de centros productivos, daños a entidades agropecuarias y pérdida de transformadores irrecuperables.

En algunos casos los autores fallecieron al intentar la sustracción en líneas energizadas, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio del Interior.

La Fiscalía General impuso prisión provisional al 87 por ciento de los imputados y solicitó sanciones severas, con la calificación de sabotaje, atendiendo a la gravedad de los hechos y los daños ocasionados.

Los tribunales sancionaron en 2026 a todos los acusados por delitos vinculados al SEN, con penas mayoritariamente entre nueve y veinte años de privación de libertad.

La Fiscalía General de la República subrayó que no habrá impunidad para quienes afecten el bienestar del pueblo en las actuales circunstancias energéticas.