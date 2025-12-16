La Fiscalía Provincial de Cienfuegos participa del programa de actividades llevado a cabo en la provincia en respuesta al Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a los hechos ilícitos de drogas y otras sustancias similares.

Según resaltan en su sitio oficial de Facebook, prevén reforzar los mecanismos de prevención y enfrentamiento al uso y tráfico ilícito de drogas, con el compromiso de impedir que el territorio y el país constituyan un depósito, tránsito o destino de estupefaciencientes.

Como parte de este accionar mancomunado con organizaciones y otros sectores mantienen espacios en medios de comunicación, encuentros comunitarios, capacitaciones y charlas con el objetivo de socializar conocimientos, visibilizar riesgos y promover el rechazo al consumo y al tráfico de drogas.

Las actividades se fundamentan en bases metodológicas reflejadas en la elaboración de planes de enfrentamiento y prevención, de conjunto con el Subgrupo Provincial Antidrogas, los organismos, instituciones políticas, de masas; y actores sociales del territorio.