FMC reconoce a trabajadoras cienfuegueras del sector del Comercio

La Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos reconoció a trabajadoras destacadas del Sector del Comercio en un encuentro celebrado en el Comité de la Central de Trabajadores de Cuba encabezado por la Ideológica en el Secretariado Provincial de la FMC, Yudermy Rodríguez González.

Comentó Yudermy sobre muchos de los beneficios normales de las mujeres cubanas, lo cual no sucede así en todos los países. Y se refirió al Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, del cual se ocupa nuestro Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

“Gananlas mujeres igual salario que un hombre, por el mismo trabajo, afirma, y en Cuba el 8 de marzo se festeja, por todo lo que hemos logrado, pero nos falta mucho, porque persisten procesos discriminatorios. Todavía la mujer es la protagonista del trabajo con la familia, de los quehaceres del hogar.

“El Programa tiene dos aristas: Adelantar con respecto a las propias mujeres y con respecto a los hombres. Nosotras mismas, les decimos a ellos. —Bótame la basura! y la basura es de todos. ¿Igual que la comida? La comida es para todos, por lo tanto no nos están ayudando a hacerla, tú estás colaborando en la comida de todos. Eso es género.

“Si un hombre se monta en una guagua y trae a un niño ¿por qué no le voy a dar el asiento? Si podemos ser mecánicos ¿por qué ellos no pueden lavar la ropa? Si llegamos a altas horas debido a un trabajo complicado ¿por qué ellos no tienen que ir haciendo la comida? Es una labor de igualdad, donde todos nos beneficiamos y podemos aportar más a la sociedad”.

También existen procesos discriminatorios entre nosotras y que en la constitución se reflejan, por cuestiones de raza, edad, adultos mayores, discapacidad, preferencias sexuales, por la belleza. Mentalidad que cambia nuestra Revolución Socialista teniendo en cuenta que lo más importante es el talento.

Varias de las asistentes expresaron sus experiencias en torno al Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, incluyendo el esfuerzo del trabajo desplegado en estos tiempos de la pandemia de la COVID-19.

Recibieron reconocimientos de manos del miembro del Secretariado Provincial del Sindicato del Comercio, Serguei García Martínez y de la integrante del Buró Municipal del Partido, Yunia Aray Castro.

Por: Mireya Ojeda Cabrera / Radio Rebelde