Foro de negocios en Cienfuegos promoverá inversiones en el sector turístico

Con la finalidad de promover la cartera de oportunidades de inversiones en el sector turístico de Cienfuegos, e identificar nuevos negocios con la participación del sector no estatal y los cubanos residentes en el exterior, se llevará a cabo el Foro de Negocios La Perla del Sur, un destino de oportunidades.

Auspiciado por el Ministerio de Turismo y la delegación territorial de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, tendrá lugar del 9 al 10 de octubre en el emblemático Palacio de Valle, joya de la arquitectura y el patrimonio de esa bella ciudad marinera.

Durante la primera jornada, el programa de este foro de inversión turística prevé, luego de la inauguración oficial y las presentaciones institucionales, mostrar la cartera de oportunidades de negocios del Ministerio de Turismo en Cienfuegos, seguido del intercambio sobre las propuestas y una ronda de negocios.

Contempla, además, el segundo día, un recorrido a lugares de interés pactados durante las rondas y visitas a propuestas de negocios identificados.

La agencia de viajes Havanatur Centro fungirá como receptivo oficial del evento.

(Información de Escelencias Cuba)