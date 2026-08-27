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Foro de negocios en Cienfuegos promoverá inversiones en el sector turístico

PorRedacción Perlavisión

Ago 27, 2026 #Cienfuegos, #turismo

Con la finalidad de promover la cartera de oportunidades de inversiones en el sector turístico de Cienfuegos, e identificar nuevos negocios con la participación del sector no estatal y los cubanos residentes en el exterior, se llevará a cabo el Foro de Negocios La Perla del Sur, un destino de oportunidades.

Auspiciado por el Ministerio de Turismo y la delegación territorial de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, tendrá lugar del 9 al 10 de octubre en el emblemático Palacio de Valle, joya de la arquitectura y el patrimonio de esa bella ciudad marinera.

Durante la primera jornada, el programa de este foro de inversión turística prevé, luego de la inauguración oficial y las presentaciones institucionales, mostrar la cartera de oportunidades de negocios del Ministerio de Turismo en Cienfuegos, seguido del intercambio sobre las propuestas y una ronda de negocios.

Contempla, además, el segundo día, un recorrido a lugares de interés pactados durante las rondas y visitas a propuestas de negocios identificados.

La agencia de viajes Havanatur Centro fungirá como receptivo oficial del evento.

(Información de Escelencias  Cuba)

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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