Fuerzas Armadas Revolucionarias: Cuba está defendida

Aquel amanecer del 2 de diciembre de 1956, tras una travesía marítima azarosa, un puñado de hombres exhaustos, avanzando sobre un fondo pantanoso, con los pies llenos de ulceraciones, pero con una firme convicción y sueños redentores por la Patria, sembraban la semilla de las futuras Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Calificado de naufragio más que desembarco por uno de los 82 expedicionarios del yate Granma, el grupo de revolucionarios llegó a una punta de mangle conocida como Los Cayuelos, a dos kilómetros de playa Las Coloradas, en el municipio oriental de Niquero, cuando les quedaba sólo una pulgada de combustible. Fue este el preludio de una dura y larga lucha hasta derrotar a un ejército muy superior en hombres y armas.

Sin embargo, la concepción estratégica del jefe guerrillero, Fidel Castro, obró el milagro. Precisamenteal referirse a esta etapa,el invicto Comandante planteó:

“El Ejército Rebelde fue el alma de la Revolución. De sus armas victoriosas emergió libre, hermosa, pujante e invencible la patria nueva. Sus soldados reivindicaron la sangre generosa vertida en todas las contiendas por la independencia y con la suya propia cimentaron el presente socialista de Cuba».

El pueblo uniformado, como lo calificara otro grande de la historia, el legendario Señor de la Vanguardia, Camilo Cienfuegos, luego del triunfo del Primero de Enero de 1959, se fue nutriendo de hijos de obreros y campesinos, los mismos que se conviertirtieron en oficiciales muy bien preparados en el arte militar moderno.

Nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, además del valor humano excepcional de sus integrantes, se han forjado por más de seis décadas en el fragor del combate. Fueron de los primeros enla lucha contra bandidos en el Escambray y otras zonas de la nación, en el enfrentamiento a las huestesmercenarias por Girón; los mismos que se atrincheraron durante la Crisis de Octubre, o de las aguerridas tropas que al pie del cañón preservaron la independencia de Angola y Etiopía y derrotaron al invasor sudafricano.

De esa capacidad de las FAR, experiencia en el terreno, dominio del arte militar, aí como su preparación y disposición combativa saben muy bien los enemigos de la Mayor de las Antillas. Por ello nos respetan, con plena conciencia de que una aventura bélica en esta Isla la tendrían que pagar a un alto precio, puescomo sentenciara el Titán de Bronce, Mayor General Antonio Maceo, “quien intente apoderarse de Cuba, solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, sino perece en la lucha”.

No obstante, las permanentes amenazas de las diferentes administraciones de los Estados Unidos nos han obligado a mantenernos alertas y preparados. A tono con el desarrollo de la tecnología militar y los métodos y medios empleados por el enemigo en otros países, las Fuerzas Armadas han tenido que perfeccionarse, tanto en el orden táctico como estratégico, sin desatender, por supuesto, la modernización del armamento gracias al talento e ingenio de los cubanos.

“Mientras exista el imperialismo, el Partido, el Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La guardia revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error”, aseguró el líder histórico de laRevolución, General de Ejército Raúl Castro. De ahí concepción estratégica basada en la Guerra de Todo el Pueblo, en la que los oficiales, sargentos y soldados de las FAR tienen un puesto preponderante en la primera línea de combate.

Por: Armando Sáez Chávez / 5 de Septiembre Digital