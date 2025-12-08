Reanudan torneo Clausura de fútbol, Cienfuegos enfrenta a Villa Clara

El torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol reanudó este lunes en el estadio La Polar, de La Habana, luego de la interrupción por los azotes del huracán Melissa en Santiago de Cuba, que servía de sede al momento de detenerlo.

Debido a la reestructuración del calendario, solo se completará la vuelta iniciada en Santiago de Cuba, y los cuatro equipos mejor ubicados disputarán las medallas, según informó la edición digital de la publicación deportiva JIT.

Los partidos en La Polar serán realizados a razón de tres encuentros diarios en los horarios de 8:30 a. m., 10:30 a. m. y 3:00 p. m.

Se jugará en días alternos hasta realizar los tres emparejamientos que restan para completar la vuelta y habrá otra jornada de asueto antes de la discusión de las medallas.

El tercero y el cuarto lugar celebrarán el choque por la medalla de bronce el día 14 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, y a las 3:00 p. m. se jugará la final entre los dos mejores de la fase de todos contra todos, que determinará el conjunto campeón.

Este torneo se hará coincidir con las actividades por el Día del Fútbol Cubano, que se celebra históricamente cada 11 de diciembre.

Santiago de Cuba va de líder con cuatro unidades, en segundo lugar La Habana, Las Tunas y Cienfuegos con 3 unidades, 5to Guantánamo con dos y cierra la tabla Villa Clara con uno.