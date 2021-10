Gobernador de Cienfuegos informa a los cienfuegueros acerca de la canasta normada de noviembre (Video)

El Gobernador de la provincia de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, informó a través de los medios de prensa a los cienfuegueros acerca de las dificultades para la distribución de la canasta básica normada del mes de noviembre.

“Hay una situación en la provincia con la canasta básica, que normalmente se sitúa en las bodegas en los últimos días del mes anterior. El día primero, que es lunes, vamos a tener dificultades en todos los municipios, pues no tenemos la disponibilidad de arroz para su distribución en el territorio, este viernes fue que arribó ese producto a las tres de la tarde en un barco con 7 mil 500 toneladas, operación que no pudo realizarse como consecuencia de la lluvia, esperamos que este sábado pueda llevarse a cabo la descarga y con un dispositivo en Cienfuegos se hará la distribución entre sábado y domingo. Pueden existir afectaciones en un grupo de bodegas, ya sobre el martes o miércoles esta situación se habrá estabilizado. El resto de los productos no tienen dificultades”.