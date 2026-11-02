Registra CIGB Hebermin y Heberprot-P en la Unión Económica Euroasiática

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) informó este domingo que recibió las actualizaciones del registro sanitario de Hebermin y Heberprot-P para su incorporación al Sistema Unificado de la Unión Económica Euroasiática (UEEA).

La medida permitiría comercializar ambos medicamentos en la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia, de acuerdo con una publicación del CIGB en Facebook.

Heberprot-P se destina al tratamiento de las úlceras del pie diabético y a la cicatrización de heridas complejas, mientras que Hebermin se emplea en el tratamiento de quemaduras y la cicatrización de heridas menores.

El CIGB señaló que ambos fármacos son demandados por sistemas de salud de varios países y previó que su uso se extienda en los próximos años.

Fundado en La Habana el 1 de julio de 1986, el CIGB es una empresa de alta tecnología adscrita al Grupo Empresarial Biocubafarma, dedicada a investigar, desarrollar, producir y comercializar productos biofarmacéuticos y biotecnológicos. Cuenta con sedes en Camagüey y Sancti Spíritus.