Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

Epitafio para una alameda cienfueguera (+ 📷 Fotos)

PorFrank Losa Águila

Sep 29, 2025 #Cienfuegos, #ornato público

Cualquier alineación urbana en forma de avenida y con arbolado en sus laterales, puede calificarse como alameda. El tramo comprendido por Santa Elena (Avenida 60), entre Holguín (Calle 61) y Gloria (Calle 49), en la ciudad de Cienfuegos, puede ser denominado así. De igual manera, podríamos referirnos a ese espacio como una pista de obstáculos, en referencia a los frecuentes desniveles de sus aceras, por un proceso de desgaste que causan las raíces de los árboles.

Por si fuera poco, en estas cinco cuadras coexisten registros tapados y abiertos en total armonía. Válido especificar el calamitoso dato: siete registros destapados en un trecho de cinco cuadras. Excelente acumulado para aspirar al récord provincial, de existir tal. Resulta necesario, pero arriesgado transitar por ese perímetro a pleno día, no digamos de noche y con el añadido de los frecuentes apagones.

Lo cierto es que esta extensión urbana es utilizada frecuentemente por numerosos caminantes, muchos de ellos en edad escolar, por la proximidad con centros educativos. Diferentes iniciativas públicas y vecinales se han adoptado para tapar los agujeros y evitar los accidentes por distracciones o tropiezos; sin embargo, el problema lejos de resolverse, es proclive a magnificarse. No soy ajeno a que esta misma situación es apreciable en otros vecindarios del territorio, la indisciplina social agrava el panorama, responsable de la conversión de vertederos a los tragantes y registros de la zona.

Las instituciones garantes de los procesos de construcción, mantenimiento o reparación de viales y redes hidráulicas deben fusionar esfuerzos para solucionar esta realidad. Acudir a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tan presentes en los cotidianos informes reglamentarios pudiera ser la vía para hallar un desenlace expedito. Otra, sería declarar este paseo al aire libre como cancha oficial para el entrenamiento con obstáculos.

Ubicados en las esquinas o a mitad de la cuadra, se localizan siete registros sin tapa en Santa Elena, en las 5 cuadras que comprenden el recorrido entre las calles Holguín y Gloria.
Las raíces de los árboles erosionan la acera, ocasionando desniveles. Los registros destapados se convierten en vertederos al aire libre.
El orificio, “disimulado” al aire libre por la hierba, a escasos metros del Área de Salud # 3.
El orificio, “disimulado” al aire libre por la hierba, a escasos metros del Área de Salud # 3.

Diferentes iniciativas públicas y vecinales para evitar los accidentes por distracciones o tropiezos

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cuba Televisión

Pablo Carrillo: «Pedro y yo somos opuestos en todos los sentidos»

Sep 29, 2025 Portal de la TV Cubana
Cienfuegos Economía Video

📹 – Empresa de Bebidas de Cienfuegos se sobrepone a dificultades

Sep 29, 2025 Guillermo Martínez López
Cienfuegos Cuba Fútbol

Fútbol Cubano ⚽️ Equipos se refuerzan para el Torneo Clausura

Sep 29, 2025 Jit Deportes
0 comentarios en «Epitafio para una alameda cienfueguera (+ 📷 Fotos)»

  1. Ud. sabe lo que pasa, periodista, que si una gordita o un viejito caen en uno de estos registros abiertos semejando fauces hambrientas al cielo, no tienen a nadie a quien quejarse. En cualquier otro lugar del mundo demandan a la municipalidad por una buena suma y paga el Intendente. Ya acá tenemos intendente, pero de nada nos sirve eso. Parece que sólo fue cosa de snobismo.

    Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión