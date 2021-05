Implementan las bodegas cienfuegueras el pago por la plataforma ENZONA

El pago por la plataforma ENZONA se implementa en todas las bodegas y mercados del municipio cabecera. Sin embargo, esa nueva forma de pago todavía no es de uso frecuente por los cienfuegueros incluso con la promoción de los descuentos que se efectúan hasta un 10 por ciento.

Según Meili Cuéllar, Especialista Comercial Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos “se exceptúan las bodegas ubicadas en los asentamientos de Lagunilla, Lajitas, Quesada y Pepito Tey que por un problema de conectividad no pudimos implementar esta forma de pago”.

Al cierre de abril estos comercios se suman al centenar de unidades del sistema de comercio en Cienfuegos que ofrecen estas transacciones seguras. Aproximadamente un 30 por ciento de la circulación mercantil debe abonarse por esta vía cada mes, cuestión todavía insuficiente.

De acuerdo con José Julio Ruiz, administrador de la bodega La Alegría “nos estamos preparando para eso, pero los clientes que tengo la mayoría son ancianos, que no usan las tecnologías. Hasta el momento no lo hemos podido realizar”.

Eduardo Ramón López, administrador de la bodega La Cotorra asegura que “nos dieron todas las pancartas que había que poner y los códigos de pago. A la población se le ha explicado que si no tienen la aplicación en el celular, nosotros la facilitamos, pero hasta ahora no han comprado”.

Por su parte, Yaneisy Izquierdo, administradora de la bodega La Eva añade que “la divulgación está puesta y pocos consumidores están interesados porque hasta hoy nadie ha venido a hacer el pago por esa vía. Además, se explica el descuento aplicado, pero nada”.

La pasarela de pago ENZONA durante esta semana promociona una bonificación que descuenta el 10 por ciento del importe al cliente. Sin embargo, el uso de este código QR es ínfimo y puede reportar ahorro al bolsillo

Pedro García es un cliente que dice “creo que es una medida que ayuda a la población, y aunque yo no la he utilizado todavía va a ser beneficioso”. En cambio, Alina Pérez asegura que es preferible pagar por esa vía porque no hay que andar con todo el dinero arriba”

La Especialista Comercial del Grupo Empresarial de Comercio agrega que “si el código no está visible en las bodegas, y nadie otorga una explicación, los clientes deben dirigirse a entidades superiores para hacer la reclamación pertinente. Es decir, el orden de la cadena es: administrador de la bodega, empresa municipal de comercio minorista y, finalmente, el departamento de Protección al Consumidor del grupo Empresarial”.

Se ajusta este tradicional escenario comercial a las nuevas tendencias del pago electrónico. Una posibilidad que brinda ENZONA para hacer más económicos nuestros gastos.