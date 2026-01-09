Perlavisión

Inaugura Museo de las Artes exposición en homenaje a Martí

Ene 9, 2026 #exposición, #José Martí, #Museo de las Artes

La exposición ‘Martí el más universal de los cubanos’, quedó abierta al público en el Museo de las Artes Palacio Ferrer, de Cienfuegos.

Entre las piezas expuestas destacan una Pilar tejida por Yamilé González con la técnica de amirugumi, y la talla en madera de un bolígrafo, obra de Renato Altura. Ambos autores son artesanos artistas de la filial cienfueguera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA). También la Pilar concebida en bronce y marfil que integra los fondos del Museo Histórico Provincial.

Otras que igualmente concitan el interés de los visitantes son el prototipo del premio Los zapaticos de rosa, instituido en 1998 por la OPJM a instituciones y personalidades relevantes en el trabajo con niños, y piezas artísticas como el dibujo en tinta de Vladimir Rodríguez y el busto de Martí modelado por el escultor Juanito García.

A la inauguración concurrieron artistas de la música y pioneros que abrieron el corazón al más universal y sincero de hijos de esta cubana tierra.

Por Jorge Luis Marí

Destacado realizador de Perlavisión, multipremiado en eventos provinciales, nacionales e internacionales. Vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artista de Cub en la provincia de Cienfuegos.

