Inauguran exposición personal Im not Your slave

El palacio Le Blanc acoge la exposición personal In not your slave del artista visual Alberto Veloz Fonseca. Perteneciente a la serie Cimarrones del siglo XXI esta propuesta estará abierta al público este mes de diciembre y enero.

Alzar las voces en contra de la discriminación racial y la falta de diálogo al respecto resultan los ejes centrales de esta exposición unipersonal. Veloz Fonseca explica que “este es un homenaje a los afrodescendientes y a la cubanidad en general porque todos pertenecemos a la misma mezcla. Se refiere a la actualidad y las vicisitudes que tienen que vivir los negros. A pesar de que en nuestro país se ha eliminado bastante el racismo, todavía hay vestigios”.

El dibujo protagoniza la muestra, elemento que resalta en tiempos donde se hace cada vez más difícil encontrar una modalidad pura en toda una serie. “El dibujo es como el piano en la música, es la base de la composición de una obra. Hay que ser muy valiente para lanzar una propuesta como esta porque ya no se hace mucho”, añadió Albertico, como todos lo conocen.

En este contexto confluyó el coro Cantores de Cienfuegos, momento que también se resaltó la cultura afrocubana y el arte fue protagonista.