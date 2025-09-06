Informan parada no programada en la termoeléctrica Felton

Termoeléctricas de Cuba inician arranque tras condición excepcional

La unidad No. 1 uno de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón (Felton), en la oriental provincia de Holguín, enfrenta desde hoy una parada no programada, lo que ha provocado su salida del Sistema Eléctrico Nacional.

Eric Milanés Quinzán, director general de la industria, ubicada en el municipio holguinero de Mayarí, confirmó a la Agencia Cubana de Noticias que una avería en el transformador de la planta adelantó la salida de esa unidad, que estaba programada para el próximo lunes.

La Felton estará fuera del sistema por 20 días, plazo que será utilizado para ejecutar un conjunto de tareas de mantenimiento, entre las que destacan la limpieza profunda de la caldera y el condensador, con el objetivo de garantizar su estabilidad una vez reintegrada.

La Unión Eléctrica pronostica para el horario de máxima demanda de este sábado una disponibilidad de mil 665 MW frente a una demanda de 3 mil 500 MW, lo que implicará un déficit de mil 835 MW y una afectación de mil 905 MW.