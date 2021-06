Ingeniero cienfueguero se lleva el Gran Premio del Concurso Nacional Preolímpico patrocinado por la empresa ENTUMOVIL

El cienfueguero Christian González García se alzó con el gran premio del concurso preolímpico de la empresa Entumóvil de las comunicaciones. El joven de la Perla del Sur está muy emocionado por recibir como galardón: un traje del equipo Cuba.

La empresa entumovil de las comunicaciones promueve mensualmente concursos de diferentes temas, pero los de deporte tienen una alta cuota de participantes. Cómo acceder al sitio desde cualquier parte del país y poder ganar nos explica el agasajado cienfueguero.

El Ingeniero en Telecomunicaciones Christian González García dijo que realmente se siente muy contento por haber ganado el concurso, es un traje oficial del equipo Cuba, muy bonito ser el propietario de este traje,p ero a la vez no me siento totalmente satisfecho ya que se cumplio mi pronóstico de que Cuba no clasificara a los juegos olimpicos, hubiese preferido todo lo contrario no haber ganado el premio y que hoy Cuba estuviese clasificada para ver ese espéctaculo de Tokio 2021.

Por us parte David Nimo Trujillo, compañero de trabajo de Christian, plantea que se siente contento por tener un compañero de trabajo ganador de un concurso lo cual lo incentiva a participar en otros concursos.

Christian considera que tenía un concepto erroneo al pensar que esos concursos solo lo podian ganar los de la capital y ya ven pudo ganarlo y para otros interesados en participar, solo deben buscar en el sitio web de la empresa www.entumovil.cu o por la mensajeria 8000 con el texto síguenos. En tiempos de informatización, la sociedad cubana se abre el camino para poder mostrar los conocimientos de quienes van más avanzados en tecnología y socializarlos.