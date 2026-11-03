De Google DeepMind, llega una IA para las matemáticas

Tras la controversia suscitada por la solución de la inteligencia artificial (IA) a uno de los problemas matemáticos del milenio, ha llegado un nuevo modelo: AlphaProof Nexus, desarrollado por investigadores de Google DeepMind, cuyo funcionamiento se explica en la revista Science.

El modelo presentado por DeepMind, la misma compañía que desarrolló herramientas de IA innovadoras para el mundo científico, como AlphaFold, que revolucionó el estudio de las proteínas, es un modelo lingüístico a gran escala (MLG), capaz de abordar de forma autónoma problemas matemáticos específicos, buscando demostraciones y utilizando la verificación para garantizar la corrección lógica de las soluciones resultantes.

Una IA que, en teoría, busca subsanar algunas de las deficiencias de otras IA matemáticas, como evitar caer en trampas lógicas o alucinaciones, gracias al apoyo de un sistema muy rígido y formal.

Este lanzamiento coincide con la publicación en la plataforma en línea arXiv de otras 700 nuevas demostraciones matemáticas realizadas con herramientas desarrolladas por OpenAI, la misma compañía que creó ChatGPT.

Esta publicación ha vuelto a generar polémica en parte de la comunidad matemática, que denuncia el riesgo de una «slopocalipsis», un apocalipsis provocado por un exceso de contenido matemático de baja calidad.

El riesgo, como señalan algunos matemáticos en la página web de la revista Nature, reside en la saturación de demostraciones matemáticas, a menudo inútiles y difíciles de verificar.

AlphaProof Nexus utiliza grandes modelos de lenguaje (como Gemini) para proponer ideas y pasos de demostración, integrados con el asistente de pruebas formales Lean para comprobar que cada línea sea lógicamente correcta.

Opera mediante múltiples agentes coordinados por algoritmos evolutivos que exploran caminos en paralelo, puntúan las hipótesis y ajustan las estrategias (similar a un equipo de investigación automatizado).

El sistema toma un archivo de código en Lean (un «bosquejo de prueba» con objetivos pendientes) y genera código libre de errores sin utilizar tácticas que omitan comprobaciones.

Ya se han reportado sus logros: De 353 problemas abiertos formales de Paul Erdos que intentó abordar, logró resolver 9 con éxito.

Probó 44 de 492 conjeturas abiertas provenientes de la On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. Google DeepMind mantiene disponible el código y las demostraciones en su repositorio de GitHub – Google DeepMind AlphaProof Nexus Results.

Pero, algunos matemáticos y analistas han señalado que varias de las soluciones ya se conocían en la literatura científica previa o correspondían a variantes reformuladas, y que el proceso requirió supervisión e iteración humana en la formalización del código.

Aunque representa un avance en la automatización del razonamiento deductivo, los investigadores debaten si este tipo de fuerza bruta computacional sustituye la comprensión conceptual profunda que aporta un matemático humano.