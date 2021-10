Intercambian autoridades cienfuegueras con la vanguardia artística del territorio

Las máximas autoridades de la provincia intercambiaron con la vanguardia artística de Cienfuegos. Este encuentro permite socializar las inquietudes que, con respecto a la cultura, se presentan en todo el territorio perlasureño.

En la reunión se intercambiaron las inquietudes de los asociados acerca del rescate de los encuentros presenciales con las audiencias, a medida que la situación epidemiológica lo permita. La Asociación Hermanos Saíz fue reconocida por parte de la dirección de la provincia por mantener, a fuerza de voluntad la divulgación de la cultura. Maridé Fernández López, Primera secretaria PCC en la provincia expresó su agradecimiento porque los jóvenes artistas estuvieron siempre al lado de los cienfuegueros.

Las directrices estuvieron dirigidas a rescatar los espacios para la divulgación del arte puesto que los artistas cienfuegueros cuentan con pocas instituciones de este tipo. Por su parte, los lugares que se mantienen abiertos presentan pésimas condiciones tanto para quienes se presentan como para el público.

Dustin Polo, Director Grupo Abracadabra expresó que “la sala Guanaroca no va a ser certificada por el CPHEM por carecer de las condiciones mínimas. En la última función no había ventiladores y los murciélagos tenían al público preocupado. La cultura es capa y espada de la nación, pero no podemos hacerlo sin herramientas.”

Por su parte Dayli Morffi, actriz cienfueguera explicó que “las puestas en escenas se hacen con muchas carencias, sobre todo de sonido y luces, porque muchas veces se usan elementos que no son del teatro propiamente”.

Además de las inquietudes se presentaron nuevos proyectos e ideas, así como la necesidad de recibir apoyo de las instituciones rectoras en la provincia al sistema de premios y becas de la organización. Álvaro Calzada, DJ líder del proyecto Alpha Sur, opina que “con el dinero que se les otorga por los premios no es suficiente. Tiene que existir voluntad para apoyar a los artistas. Debe haber una conjunción entre todos para lograr el resultado del trabajo, que en un final van a parar al consumo del pueblo.

De esta forma espera la vanguardia artística cienfueguera la celebración de sus 35 años, a cumplirse el próximo 18 de octubre.