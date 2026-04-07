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John Travolta debutará como director en el Festival de Cannes

PorAgencia EFE

Abr 7, 2026 #cine, #Cultura, #John Travolta
El filme será presentado en la sección Cannes Première | Foto EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

El actor John Travolta estrenará en el próximo Festival de Cannes, aunque fuera de competición, su debut como director, un largometraje titulado Propeller One-Way Night Coach que adapta una novela publicada por él mismo en 1997.

La película, un filme original de Apple que reflejará el amor de la estrella de Grease y de Pulp fiction por la aviación, será presentada en la sección Cannes Première y el propio Travolta estará en la playa de la Croisette para presentarla, según avanzó este jueves el festival en un comunicado.

«Además de una ecléctica filmografía de más de 70 películas que abarca medio siglo, este actor de 72 años tiene una pasión de toda la vida: la aviación«, indicó la organización en ese mensaje.

«De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones«, agregó el certamen francés, como la de piloto de Boeings 707, 737 y 747 o de Airbus A380.

Esta afición, que le ha permitido acumular 9.000 horas de vuelo y que incluso le ha permitido pilotar aviones en dos películas (Look Who’s Talking de 1989, y Broken Arrow, de 1996), le llevó a publicar hace tres décadas un libro ilustrado que había creado para su hijo.

Su historia está inspirada en los recuerdos de infancia de John Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo, dentro de un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación.

«Entre las comidas a bordo, las encantadoras azafatas (interpretadas por Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann), las escalas inesperadas, los pasajeros extravagantes y un emocionante vistazo a la primera clase, el viaje se desarrolla a través de momentos mágicos e inesperados que marcan el rumbo del futuro del niño», describió el festival en su comunicado.

El certamen se celebrará del 12 al 23 de mayo y aunque el grueso de las películas seleccionadas para esta edición número 79 no se dará a conocer hasta el próximo 9 de abril, el festival francés ya reveló que la apertura correrá a cargo de la película francesa La Vénus électrique, de Pierre Salvadori, y que se entregarán dos Palmas de Oro honoríficas a Peter Jackson y Barbra Streisand.

Por Agencia EFE

La Agencia EFE, o simplemente EFE, es una agencia de noticias internacional con sede en Madrid.

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