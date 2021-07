La izquierda mundial se moviliza para defender a Cuba

Desde diversas partes del mundo, partidos políticos, organizaciones, grupos de concertación y líderes de la izquierda mundial han hecho llegar por diversas vías, mensajes y Comunicados oficiales, en los que reiteran su respaldo al Partido Comunista de Cuba, al gobierno y al pueblo cubano, a la vez que se exige cesen los intentos de desestabilización orquestados desde Washington y se levante el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace más de 60 años.

En este sentido, el Partido de la Izquierda Europea (PIE) – organización que agrupa a 37 partidos de ese continente -, señaló que el pueblo de Cuba no merece las injerencias de las fuerzas imperialistas que lo someten a través del bloqueo a situaciones complejas por falta de medicinas o energía en plena pandemia y pidió que fuesen los cubanos y las cubanas quienes decidan su presente y futuro en condiciones de normalidad, pues “nadie tiene que decidir por ellos y ellas”.

El Partido Comunista de Suiza condenó inequívocamente las provocaciones imperialistas, golpistas y belicistas contra Cuba y todo intento subversivo dirigido desde el exterior y reafirmó que la movilización popular y patriótica que actualmente se desarrolla en varias ciudades de la isla en defensa de la soberanía nacional y del gobierno revolucionario, prevalecerá a pesar de la campaña mediática de fakenews que actualmente se desata.

Exhortó a las asociaciones de solidaridad con Cuba y América Latina, a los partidos de izquierda y a todos los movimientos políticos, sindicales, estudiantiles y sociales suizos que se identifican con los valores del antiimperialismo y la paz, a movilizarse en los próximos días para enviar un claro mensaje de solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución.

Por su parte, el Partido Comunista Portugués (PCP) expresó su solidaridad con Cuba ante la intensificación de la injerencia y la agresión imperialistas, y valoró los esfuerzos realizados en el combate a la epidemia, la defensa de la soberanía e independencia y los derechos legítimos del pueblo cubano a su desarrollo.

«El PCP denuncia la hipocresía de quienes, al expresar una preocupación engañosa hacia el pueblo cubano, ocultan deliberadamente la política de injerencia y agresión de EE.UU. -incluyendo la existencia del bloqueo y sus efectos- que atenta violentamente contra la soberanía e independencia de Cuba y los derechos de su pueblo», precisa el mensaje.

También el Partido Progresista del Pueblo Obrero de Chipre (AKEL), denunció el nuevo intento de ciertos círculos de EE.UU. de crear inestabilidad en el país y dijo que el falso llamamiento a la creación de un supuesto “corredor humanitario” es en realidad un llamamiento a la intervención militar.

«AKEL se une a la exigencia de que se ponga fin inmediatamente al criminal bloqueo y se respete plenamente la soberanía e independencia de Cuba», destaca.

El Partido Comunista de España (PCE) dijo también que, como en la mayoría de los países, Cuba está viviendo un repunte de contagios de Covid 19 y que la derecha política – dueña de los grandes medios de comunicación -, está aprovechando las protestas minoritarias de los días pasados como palanca para desestabilizar el país, intervenir violando su soberanía y servir como excusa para derrocar al gobierno revolucionario de la isla, a la vez que silencian el criminal bloqueo que Estados Unidos aplica a Cuba y que le impide acceder a importantes recursos sanitarios y otros de primera necesidad.

«El PCE hace un llamamiento a la solidaridad activa y a la movilización en defensa de Cuba en todas las convocatorias que se organicen», concluye el mensaje firmado por su Secretario General.

Desde Turquía, el Comité Central del Partido Comunista emitió un Comunicado en el que asegura que los sucesos del domingo último en la Mayor de las Antillas, muestran que el imperialismo no va a dejar de inquietar al pueblo revolucionario cubano ni aceptará el hecho de que este pequeño país lo haya desafiado por más de 60 años, pero «los cubanos conocen mejor que nadie estas conspiraciones de Estados Unidos».

«Este pueblo revolucionario conoce muy bien tanto a sus amigos como a sus enemigos. ¡Nadie permitirá sacrificar la revolución! Tenemos plena confianza en que los hijos de Fidel frustrarán esta conspiración con calma y organización. Como amigos y camaradas de Cuba, también haremos nuestra parte y no permitiremos que nadie difame a Cuba por acusaciones injustas», resalta el Comunicado.

El Partido Comunista Griego (KKE), aseveró que «un nuevo plan imperialista está en marcha contra Cuba y su pueblo» y que se trata de una enorme hipocresía, una provocación que los imperialistas no pueden ocultar pues son ellos los mismos que destruyen por todo el mundo mientras hablan de democracia.

El KKE ratificó así su solidaridad con el pueblo cubano, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba: «Las conquistas de la Revolución Cubana, la lucha del pueblo cubano, la acción internacionalista de Cuba, inspiran a muchos miles de nuestros compatriotas que están solidarios y decididos del lado de Cuba».

Comunistas de Latinoamérica y el Caribe unidos por Cuba

También desde América Latina y el Caribe, muchas voces se unen en defensa de Cuba. La Secretaria Ejecutiva, del Foro de Sao Paulo (FSP), Mónica Valente, reafirmó que Cuba no está sola y en sus cuentas oficiales compartieron los pronunciamientos del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez.

Desde Chile, el Partido Comunista repudió la intensificación del bloqueo, las acciones de interferencia y las agresiones norteamericanas contra Cuba, reiterando su solidaridad con el gobierno y el pueblo cubano.

«Cuba soberana y socialista no está sola. La defienden las y los cubanos y la defendemos los pueblos de América Latina y el Caribe. Cro @DiazCanelB un abrazo solidario y Allendista desde Chile. #SomosCuba», destacó en Twitter, el Movimiento Allendista chileno.

En tanto, el Partido Comunista de Ecuador calificó de «descarada y criminal» la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de la Isla, así como la profundización del bloqueo imperialista impuesto al pueblo cubano.

El Partido Comunista de Brasil (PCdoB), reconoció también en un Comunicado, que el pueblo cubano viene enfrentando una nueva onda reaccionaria golpista y que no es casualidad que luego de dos victorias importantes – la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, que ciertamente salvarán millones de vidas y la obtenida en Naciones Unidas contra el bloqueo – irrumpa en los medios y en las redes sociales, imágenes que tratan de proyectar al mundo la idea de que una gran revuelta popular estaría en curso.

Agrega el documento que el mundo entero sabe que la situación en Cuba es de resistencia, justamente porque su gobierno hace seis décadas no se rinde al imperialismo y es sancionado por un criminal bloqueo económico que obstaculiza sus posibilidades de desarrollo, y que la asociación entre los efectos de la Era Trump, de la pandemia y la nueva gestión Blinken en el Departamento de Estado de EE.UU.,, produjo un contexto en que las fuerzas anti – Cuba se sienten cómodas para actuar contra la isla “con recetas golpistas ya bien conocidas”.

«El Partido Comunista de Brasil, su dirección y su militancia, una vez más se pone al lado del pueblo cubano y su defensa de la Revolución. Rendimos homenaje a sus conquistas, su resiliencia y su importancia histórica para los avances populares en América Latina», destaca su Secretaría de Relaciones Internacionales.

También el Partido Comunista del Uruguay expresó su solidaridad con Cuba y reafirmó que ahora se utiliza la vieja estrategia de guerra no convencional contra la tierra de Martí, mientras el gobierno de Biden, no solo no ha suprimido una sola de las más de 240 medidas impuestas durante la pandemia, sino que alienta y financia «estallidos sociales» con el objetivo de rendir por asfixia económica al pueblo cubano.

«Desde el Partido Comunista del Uruguay apoyamos como hace seis décadas la lucha revolucionaria de Cuba, su internacionalismo generoso y consecuente expresado e las más de 40 brigadas médicas que combaten el coronavirus en los países más pobres del mundo, confiados en el legado de Fidel, en la nueva generación que conduce la Revolución encabezada por el compañero Miguel Díaz Canel quien moviliza su pueblo en la defensa de la independencia, la soberanía y el proyecto socialista de la Revolución Cubana. A Cuba y su gobierno, nuestra solidaridad revolucionaria», reitera.

En Paraguay, el Partido Fuerza Común y el Frente Guasú reiteraron su plena solidaridad con la Revolución Cubana y recordaron que el pueblo de Cuba tomó su destino en sus manos hace más de 60 años y que ningún bloqueo, ninguna agenda intervencionanista debe seguir provocando dolor al pueblo hermano, cuyas calles son de los revolucionarios.

«Manifestamos nuestro respaldo a la tierra de Fidel, ejemplo de solidaridad y compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña, con la paz y los derechos de los pueblos. Nuestra Solidaridad frente a los intentos desestabilizadores coordinados por los EE.UU. que se están realizando en la Isla. En tiempos de pandemia, valoramos el aporte solidario de las Brigadas Sanitarias y destacamos el rol de Cuba investigando y desarrollando vacunas en la lucha contra la pandemia del Covid 19. Nos sumamos al clamor mundial contra el infame bloqueo cuya eliminación exigimos”, detalla también un mensaje firmado en conjunto por el Frente Grande, el Frente Transversal, el Movimiento Evita, el Partido Comunista, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, el Partido Intransigente y el Partido Solidario; todos de Argentina.

Por: Bertha Mojena Milian / Diario Granma