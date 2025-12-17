La Pelota ⚾️ Elefantes caen ante los Cocodrilos y descienden al octavo puesto

Eduardo Blanco empujó dos y es el nuevo líder en ese apartado. /Foto: Periódico Girón

Los Cocodrilos de Matanzas vencieron 7×2 a los Elefantes de Cienfuegos y se convirtieron hoy en los primeros en arribar a las 45 victorias en la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol, récord para el equipo en una campaña de 75 juegos.

Con el cupo seguro a la postemporada y anclada en la segunda plaza del torneo, a solo medio juego del lugar de honor, la tropa dirigida por Armando Ferrer continúa la batalla por lograr el pase directo a la venidera Liga Élite.

En su pantano del Victoria de Girón, los saurios desplegaron un ataque de diez imparables para tumbar en el fango a unos paquidermos que, con apenas dos éxitos en sus últimos diez partidos, cayeron al octavo lugar y han puesto en peligro su clasificación a la siguiente instancia.

Los verdinegros aparecen ahora medio juego por detrás de los Cazadores de Artemisa, vencedores 4×2 de los Piratas de la Isla en el estadio 26 de Julio, y transitoriamente a uno completo del acechante Pinar del Río, que esta tarde no jugó y mañana tendrá programa doble.

Madero en ristre destacaron en el pleito de hoy el quinto palo en el line up yumurino Brayan Peña, autor de un metrallazo que empujó a para la goma en el racimo de tres anotaciones en la misma primera entrada, y Eduardo Blanco, quien pegó un cohete para remolcar dos de las cuatro en la quinta.

Con ese par de fletes el jardinero central yumurino se convirtió en el nuevo líder en ese departamento al totalizar 68, uno más que el cachorro Lázaro Cedeño y dos por encima del santiaguero Harold Vázquez.

Yamichel Pérez trabajó seis entradas completas en las que permitió apenas par de hits, ponchó a tres y regaló un boleto, méritos con los que conformó sobrado aval para su sexta victoria de la temporada frente a par de derrotas. Luis Manuel Hernández, cuarto de los relevistas utilizados por Ferrer, se apuntó su tercer punto por juego salvado.

Raikol Suárez, que explotó en el mismo acto de apertura sin lograr sacar outs, cargó con la derrota, tercera de la serie frente a idéntico número de sonrisas.

Otros resultados

Por su parte, los líderes Leñadores de Las Tunas quedaron tendidos en el césped del Nguyen Van Troi con pizarra de 2×1 por unos Indios guantanameros que sumaban catorce derrotas consecutivas.

Una rebelión de la tribu a la hora de recoger los bates que comenzó con un jonrón de Danger Casi, continuó con otros tres sencillos seguidos para marcar la carrera de la victoria.

En ese partido, Yordanis Alarcón llegó a dos mil hits en series nacionales y se convirtió en el segundo tunero, detrás de Danel Castro, en arribar a esa cifra.

En su cuartel general del «Guillermón Moncada», las Avispas de Santiago de Cuba se niegan a rendirse en sus aspiraciones de llegar a los play offs y noquearon 13×3 a los Alazanes de Granma, para desplazarlos del décimo puesto.

Mientras tanto, fue sellado por las inclemencias del tiempo el partido entre los Leopardos de Villa Clara y los Toros camagüeyanos, cuando estos últimos vencían 4×2 en el tercer episodio.

También fue suspendido por intensas lluvias el desafío entre Industriales y Pinar del Río en el estadio Latinoamericano.

Los partidos Holguín-Ciego de Ávila y Mayabeque-Sancti Spíritus no se pudieron efectuar por problemas en la transportación y jugarán mañana doble cartelera. (Con info de la ACN)