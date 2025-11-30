La Pelota ⚾️ Elefantes despiden a Leopardos con contundente nocao (+📹)

Richel, de 4-3 este domingo, con hit, doble, cuadrangular y cuatro empujadas. /Fotos: Alcides Portal

Apoyados en ataque feroz de doce imparables, siete de ellos extrabases, los Elefantes de Cienfuegos noquearon 13×2 a los Leopardos de Villa Clara en ocho entradas, en el cierre del compromiso particular que desde el sábado aseguraron los naranjas.

Ante una entusiasta concurrencia en el estadio 5 de Septiembre, los paquidermos al mando del profesor Yoandri Moya respaldaron a golpe de maderos la faena de seis entradas completas del novato derecho Pablo Enrique Ruiz Parapar, firmante de su primer éxito en series nacionales.

Con apenas par de incogibles y una limpia permitida, el jovencito palmireño de 18 años silenció a la toletería de los felinos, a cuyos hombres recetó tres ponches. No obstante, regaló cuatro boletos y propinó un pelotazo.

Bueno también el desempeño del igualmente diestro José Carlos Sarría, MVP de pitcheo de esta 64 Serie Nacional de Béisbol en la semana anterior, con efectivo relevo en dos entradas.

A la ofensiva, destaque del máscara de los verdinegros Richel López, con tres cohetes en sus cuatro turnos, incluidos cuadrangular, doble y cuatro remolques para la goma, mismos que los del designado y cuarto hombre en la alineación Raúl Pérez, con par de biangulares en sus dos comparecencias oficiales.

Mateo, Zúñiga y Arruebarruena también pegaron conexiones de dos bases en el festival de los locales, que en contraposición, hoy tampoco volvieron a estar finos en la defensa de campo, con par de pifias.

De nuevo en el quinto

Este triunfo dominical redondeó la victoria número 32 de los Elefantes en la serie frente a 24 fracasos, balance en positivo que los devuelve al quinto lugar de la tabla, a tres juegos y medio de los Leñadores de Las Tunas, campeones vigentes y nuevos líderes del campeonato cubano.

Concluido el choque, nuestro joven colaborador Fabián Morales entrevistó al profesor Moya, quien hizo un balance de esta subserie y del desempeño de sus pupilos.