La Pelota ⚾️ Elefantes remontan y ganan debut frente a Industriales

Kevin Hernández se hizo con el primer éxito de los Elefantes en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los Elefantes de Cienfuegos debutaron este martes en la 64 Serie Nacional de Béisbol con triunfo 7×5 sobre los Leones de Industriales, en partido disputado en el cuartel general de los Azules, el legendario estadio Latinoamericano.

El pleito se decidió en el epílogo del choque, luego que en la sexta entrada los verdinegros comandados por Yoandri Moya remontaran un 4×0 que a mitad de juego parecía definitivo.

La visita abrió su turno del noveno con par de cohetes de Yuniel Acevedo y Richel López, mas Mateo y Arruebarruena tomaron sendos ponches que devolvieron el sosiego a las gradas.

Sin embargo, sobre un metrallazo de Félix Rodríguez cargado al campo corto, el antesalista Alfredo Hechevarría cometió costosa pifia que se tradujo en las dos de diferencia de un duelo que hasta allí había llegado con empate a cinco en el pizarrón.

El juego cronológico

Tres anotaciones en el mismo primer capítulo marcaron los Azules de Guillermo Carmona ante los envíos del zurdo Islay Sotolongo, quien aceptó cuatro cohetes en línea abriendo la entrada, uno de ellos cuadrangular del hombre proa Ariel Hechavarría.

Con una más en el tercero y un Pavel Hernández en el montículo sin permitir incogibles y ponchando a once en cinco entradas, los capitalinos lucían inmensos en su cuartel general, hasta que en la ya aludida sexta entrada cambió el panorama.

Cinco carreras anotaron los paquidermos en ese sexto capítulo para tomar las riendas del desafío. Hernández regaló dos boletos y permitió dos hits, y el zurdo Jordan William Bustamante quiso apagar el fuego con gasolina: concedió una base por bolas, aceptó un indiscutible y golpeó a un bateador antes de explotar y darle la esférica a Carlos Manuel Cuesta, quien no pudo evitar un elevado de sacrificio.

En cambio, el siniestro Islay Sotolongo, que estuvo a punto de abandonar la lomita apenas al comienzo del juego, se recuperó y caminó hasta el séptimo inning. Luego de sacar un out, los Industriales le igualaron las acciones al cienfueguero, que aceptó en línea sencillo de Ariel Sánchez, doblete de Yasmani Tomás y boleto intencional ante de irse a las duchas.

Kevin Hernández se hizo cargo entonces de las serpentinas, pero no pudo evitar que los locales anotaran el empate por una rolata al cuadro de Dairon Miranda. Aún así, sacó los ocho outs restantes para agenciarse el crédito. Fher Cejas, que trabajó en uno y dos tercios, cargó con el revés.

De los siete incogibles que conectaron los Elefantes, seis tocaron a uno percápita a los primeros hombres del line up. El otro al ya comentado de Yuniel Acevedo abriendo el noveno.

Por los felinos, Yasmani Tomás, de 5-4 y par de dobletes, y Ariel Sánchez, de 4-3, fueron los que destacaron con el madero.

Así las cosas, los Elefantes de Cienfuegos triunfan en su inédito debut en esta edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

Mientras, la manada felina, que había salido motivada al terreno después de dedicarle un minuto de aplausos al recientemente fallecido Pedro Medina, no pudo rugir en su estreno sobre la grama del mítico Coloso del Cerro. (Con edición a la nota informativa de Boris Luis Cabrera Acosta)