La Pelota ⚾️ Suspendido doble programa de hoy vs Pinar del Río (+Fotos)

PorHéctor Castillo Toledo

Oct 12, 2025 #64 Serie Nacional de Béisbol, #Elefantes de Cienfuegos, #lluvias, #suspensión, #Vegueros de Pinar del Río
El habitual buen drenaje colapsó debido a las constantes lluvias. /Fotos: Fabián Morales

Los juegos del doble programa previsto este domingo entre Cienfuegos y Pinar del Río han quedado oficialmente suspendidos, informa desde el estadio 5 de Septiembre, sede de esos encuentros, nuestro joven colaborador Fabián Morales.

La decisión obedece a las malas condiciones de un terreno de juego que, pese a su reconocido buen drenaje, se halla saturado a consecuencia de las constantes lluvias que desde el viernes ocurren en esta provincia al centro sur de Cuba.

La información acota que de ser necesario, esos partidos se jugarán al final del Campeonato y en tierras pinareñas. La subserie, como se conoce, marcha 3-0 favorable a los cienfuegueros.

Con estos dos nuevas suspensiones, los Elefantes acumulan ya cuatro partidos pendientes, sumados los dos de casi al inicio de la campaña con Artemisa.

A partir del próximo martes 14 los Elefantes reciben en el estadio 5 de Septiembre a los Huracanes de Mayabeque (15-13), ahora mismo instalados en la octava plaza, la última de la llamada zona de confort. La tropa al mando de Osmel Cordero amenazaba con barrer a los Piratas de la Isla de la Juventud.

