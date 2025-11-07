La Revolución está viva y sus hijos siempre estarán a salvo (+📹)

Foto: Estudios Revolución

Presidente Díaz-Canel responde a quienes ven en Cuba un Estado fallido

«La Revolución está viva, siempre estará viva y, por tanto, sus hijos siempre estarán a salvo», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al resumir la más reciente sesión del Consejo de Defensa Nacional.

En su condición de presidente de ese órgano, Díaz-Canel criticó a quienes en medio de la recuperación de las provincias afectadas por el huracán Melissa tildan a la Revolución como un Estado fallido, una matriz de odio que busca por todos los medios desacreditar los esfuerzos del país, y disfrazar de incapacidad del Estado revolucionario cubano el criminal efecto del bloqueo sobre la economía y la vida cotidiana en la Isla.

“Nos preguntábamos entonces si un estado fallido podría enfrentar como enfrentó un huracán de las características de Melissa (el huracán más poderoso en los últimos 90 años), y vencer el desafío de proteger la vida del pueblo, en momentos muy críticos para la economía”, señaló en los momentos finales del encuentro, transmitido en vivo en el espacio Desde la Presidencia en Mesa Redonda, en el Palacio de la Revolución.

Lo que desconocen los odiadores es que cuando se emplea esa frase se olvida que en Cuba el Estado somos todos, y aclaró más adelante que el tejido social que ha creado la Revolución en cuadras, barrios y comunidades es más poderoso que un Estado común. El poder del pueblo, ese sí es poder, y en estos días hemos visto esa consigna convertida en hechos.

Alerta sobre la demora de la recuperación

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional también alertó que por la envergadura de los daños que ocasionó el huracán por la región oriental, por ser tan profundos que no se restañan en pocos días, va a demorar la recuperación de sus territorios.

Informó que hasta el momento se cuantifican más de 70 mil viviendas afectadas así como más de 4 mil derrumbes totales, cientos de miles de hectáreas agrícolas y centenares de centros de producción y servicios.

Una cifra superior al millón tres mil personas fueron evacuadas, en tanto más de 13 mil 200 familias se protegieron en centros de evacuación, y en gesto solidario 933 mil personas se acogieron en casas de familiares y vecinos.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República señaló que el principal logro en medio de esta tragedia es que no hubo ninguna pérdida de vidas humanas.

Varios ministros o titulares de organismos, al frente de los grupos de trabajo del Consejo de Defensa Nacional, informaron de los daños ocasionados en sus sectores o ramas y las acciones emprendidas para la recuperación.

También lo hicieron los presidentes de los Consejos de Defensa Provinciales de los territorios orientales, quienes agradecieron el acompañamiento de la dirección del país y la actitud de la población aún con severas afectaciones.