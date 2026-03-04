Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Economía

Laboran en impermeabilización del domo geodésico de uno de los tanques en Refinería Cienfuegos S.A.

PorGeysi Rosell Cuellar

Mar 4, 2026 #Cienfuegos, #Refinería, #Refinería de petróleo

En Refinería Cienfuegos S.A. impermeabilizan el domo geodésico de uno de los tanques que devienen ícono de la ciudad y sobresalen porque poseen una capacidad de almacenamiento de 50 mil metros cúbicos de crudo.

Según explican en las redes oficiales de la industria petrolera sureña, en la primera etapa completarán la limpieza exhaustiva de la superficie del domo para garantizar las condiciones óptimas de adhesión de los materiales utilizados en las faenas.

El post también refiere que luego realizan la aplicación de silicona especializada para la impermeabilización, con el objetivo de asegurar la protección de la estructura y preservar la integridad de las instalaciones.

Las labores de mantenimiento constituyen regla de oro para prolongar la vida útil de la industria y sostener la operatividad de los procesos de almacenamiento, pues deviene garantía del éxito productivo y de la salud de los trabajadores.

Por Geysi Rosell Cuellar

Licenciada en Educación. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

Entrada relacionada

Artes Escénicas Cienfuegos

Nominado el Guiñol Cienfuegos al Premio UNIMA Cuba 2026

Mar 4, 2026 Daimany Blanco Serra
Economía Video

📹 En Línea – Definen implementación de políticas sociales en Cienfuegos

Mar 4, 2026 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Sociedad

Mayelín del Sol, de Perlavisión, distinguida con Premio Nacional Juan Gualberto Gómez

Mar 3, 2026 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión