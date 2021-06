Lidera Grupo Empresarial de Comercio de Cienfuegos el cumplimiento de la circulación mercantil en el país

Dinamizar la gestión de las administraciones del comercio en Cienfuegos, posibilitan que ese sector lidere el cumplimiento de la circulación mercantil en el país. No obstante, casi al cierre del primer semestre del año se consolidan estrategias para contribuir con ese importante aporte a la economía local y del territorio.

Tras los nuevos enfoques del reordenamiento monetario y una crisis sanitaria que sobrepasa un año, este sector tuvo que renovar su gestión administrativa. También con un respaldo financiero para asumir los productos subsidiados de la canasta básica y los gastos que impone la pandemia, lograron aportar hasta la fecha más de 138 millones de pesos por encima de lo previsto en la circulación mercantil

Joel Castillo Fuentes, Director del Grupo Empresarial de Comercio, explica que la determinación del punto de equilibrio en las unidades consiste en que cada uno tiene que decir hasta dónde puede llegar y evaluar todos los gastos. Eso no es solo el tema del salario, abarca también el agua, energía, teléfono, etc. Ha habido una mirada diferente y la Tarea Ordenamiento nos ha obligado a profundizar en temas de gastos por elementos, que antes no era del día a día de nuestro sistema empresarial

Alternativas para sortear la nueva dinámica de vida no sólo visibiliza la creatividad y renovadas maneras de hacer para el comercio en tiempos de COVID-19 sino que además facilita el desarrollo del comercio electrónico y en beneficio común para el cliente y la empresa

La manera de gestionar la administración nos ha posibilitado ver cómo se mejoran los indicadores de eficiencia, inclusive hasta el pago de la estimulación. Todo se ha hecho y las cosas mejoran, aún en los tiempos que vivimos, agregó Castillo Fuentes

Las últimas 15 medidas dispuestas para el sector empresarial, así como el empleo eficaz de la Resolución 99 del MINCIN complementan la autogestión y el equilibrio de las unidades en medio de un contexto cada vez más complejo

Diferentes prestaciones y un actuar que favorezca las finanzas bajo el amparo de recientes normativas legales evidencian la dinámica actividad comercial en Cienfuegos. De tales aportes casi un 80 por ciento respalda el presupuesto local imprescindible para el desarrollo socioeconómico del territorio.