Los Comités de Defensa de la Revolución. La más poderosa de las organizaciones de masas cubana

(Escrito por: M.Sc. Fernando Gastón Arias Rubio / Centro Fidel Castro Ruz)

Por iniciativa del Comandante en Jefe se fundaron los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el 28 de septiembre de 1960 en la concentración frente a la terraza norte del Palacio Presidencial. Miles de personas acudieron para dar la bienvenida al líder de la Revolución y la delegación que participó en el XV Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Esa noche durante el acto se escuchaban detonaciones de varios petardos y Fidel Castro expresó:

«Estos ingenuos parece que de verdad se han creído eso de que vienen los «marines» (Abucheos), y que ya está el café colado aquí. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva, ¡vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva! (Aplausos) Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo, porque, en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad, no hay un edificio de apartamentos de la ciudad, ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio, que no esté ampliamente representado aquí (Aplausos). Vamos a implantar, frente a las campañas de agresiones del imperialismo, un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria que todo el mundo sepa quién vive en la manzana, qué hace el que vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía; y a qué se dedica; con quién se junta; en qué actividades anda. Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo, ¡tremendo chasco se va a llevar!, porque les implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana… (Aplausos), para que el pueblo vigile, para que el pueblo observe, y para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza, no hay imperialista, ni lacayo de los imperialistas, ni vendido a los imperialistas, ni instrumento de los imperialistas que pueda moverse (Aplausos)». (II)

Terraza norte del Palacio Presidencial el 28 de septiembre de 1960. Foto: periódico Granma.

Y así fue, los elementos contrarrevolucionarios y terroristas organizados y financiados por la CIA no pudieron en lo adelante moverse impunemente. A solo unos meses de creados los Comités de Defensa de la Revolución, con la colaboración del pueblo organizado, se identificó el potencial contrarrevolucionario existente en el país y miles de estos integrantes de la quinta columna con la que el imperialismo contaba para el éxito de la invasión de Playa Girón, fueron detenidos en vísperas de la agresión, desmantelando así cualquier tipo de acción subversiva en apoyo a los invasores. Numerosos planes de asesinato contra el líder de la Revolución fueron neutralizados y las tareas relacionadas con la vigilancia revolucionaria no fueron las únicas que la organización más numerosa del país cumplió. Al respecto el Comandante en Jefe expresó:

«(…) los Comités de Defensa no solo han cumplido la tarea para las cuales fueron creados, sino que los Comités de Defensa rebasaron el marco de las funciones que en un momento dado inspiraron su creación, puesto que los Comités de Defensa de la Revolución no solo han defendido a la Revolución con su acción y con su vigilancia, sino que los Comités de Defensa de la Revolución han resultado ser instrumentos también de otra serie de actividades sociales.

»Los Comités de Defensa de la Revolución han realizado otras muchas tareas, además de actuar y de vigilar; los Comités de Defensa han realizado tareas en el campo de la educación; los Comités de Defensa han realizado tareas en el campo de la salud pública; los Comités de Defensa han realizado censos de viviendas; los Comités de Defensa han organizado el abastecimiento. Y así, se ha descubierto la virtud de esta organización para realizar una serie de trabajos administrativos, económicos, y, en fin, para realizar un esfuerzo creador que se va más allá de sus objetivos iniciales». (III)

Hoy cuando las acciones subversivas del imperio contra Cuba difieren con las de los primeros años, la vigilancia revolucionaria continúa siendo una tarea esencial para los CDR, pero es en el accionar social donde cobra mayor importancia su labor.

A propósito de lo que es necesario hacer, el General de Ejército Raúl Castro Ruz señaló: «En cuanto a las organizaciones de masas hemos llegado a la conclusión de que se requiere revitalizar su accionar (…) y actualizar su funcionamiento en correspondencia con los tiempos que vivimos, bien diferentes a aquellos de los primeros años de la Revolución cuando nacieron. Es preciso rescatar el trabajo (…) en las cuadras y barrios en defensa de la Revolución y en la lucha contra las manifestaciones del delito y la indisciplina social. Es necesario elevar la combatividad e intransigencia revolucionarias y fortalecer su aporte a la labor ideológica, el enfrentamiento a los planes subversivos del enemigo y a la creación y consolidación de valores». (IV)

Si de vigilancia popular revolucionaria se trata, reducir esta importante misión de los Comités de Defensa de la Revolución a la guardia cederista sería un error, la vigilancia, conforme al lema de la organización: «Con la guardia en alto», debe llevarse a cabo las 24 horas del día, pues los CDR conocen el funcionamiento de la comunidad e identifican quienes son los que de diversas maneras afectan a la población, y con su accionar se suman a los objetivos del enemigo para hacer más difícil la vida de los ciudadanos.

Si de trabajo político e ideológico con nuestros niños y jóvenes se trata, los CDR continuarán sumándolos a las diversas tareas de la organización: al apoyo a las elecciones del Poder Popular, las rendiciones de cuenta del delegado a sus electores, el aviso oportuno de las campañas de vacunación, la guardia pioneril en saludo al 28 de septiembre, etc.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República ha planteado: «Hemos convocado a pensar distinto, a ser proactivos, a distinguir las potencialidades del tiempo que vivimos, cualitativamente diferentes, como también lo son los seres humanos, en comparación con otras etapas, no solo porque han pasado los años, sino porque en su transcurso se transformaron el mundo, el país y los cubanos con ellos.

»Cuando llamamos a rescatar experiencias de los años más difíciles, a desempolvar prácticas de ahorro y eficiencia del Periodo Especial, lo hacemos pensando en todo lo que entonces aportó la inteligencia colectiva y que erróneamente desechamos en cuanto pasó el peor momento».(V)

«El objetivo estratégico general es revitalizar la misión y el funcionamiento de la organización en el actual contexto, a partir de estimular la incorporación de sus miembros a los programas económicos, políticos y sociales que se desarrollan en la comunidad».(VI)

No es posible hablar de la organización de masas que agrupa a la mayoría del pueblo revolucionario y acomete cuantas tareas y misiones le son asignadas por la dirección de la Revolución, sin tener en cuenta y evocar a su creador: el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien, con su magisterio a lo largo de cincuenta años de historia de los CDR, participó en las 27 conmemoraciones y eventos que se efectuaron, de ellas seis congresos.

Los Comités de Defensa de la Revolución son un pilar en defensa de la Revolución. Sobre ello, el Comandante en Jefe, expresó:

«¿Y acaso podríamos decir que se han agotado las posibilidades de esta organización de masa?¿Acaso podríamos decir que los Comités de Defensa han dado de sí ya todo lo que es capaz potencialmente esta organización? ¡No! La vida enseña, la vida demuestra nuevas y nuevas y en ocasiones insospechadas posibilidades.

»De manera que tenemos motivos de sobra para sentirnos satisfechos, para sentirnos alentados de los éxitos alcanzados, para sentirnos optimistas de las futuras tareas». (VII)

