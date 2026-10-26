Lula gana el balotaje y seguirá de presidente de Brasil

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de los comicios presidenciales, con el 51,76 por ciento de los votos válidos, y de esa forma permanecerá como jefe de Estado hasta 2031.

Con 498 mil 199 secciones electorales contabilizadas, el 99,79 por ciento del total nacional, el candidato del Partido de los Trabajadores sumó 64 millones 108 mil 864 sufragios para aventajar al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Flávio Bolsonaro llegó a 59 millones 745 mil 429 votos, equivalentes al 48,24 por ciento, en una jornada marcada por una fuerte polarización política.

La brecha entre ambos candidatos ascendió a cuatro millones 363 mil 435 votos, de acuerdo con las cifras del Tribunal Superior Electoral.

Para este balotaje, estuvieron habilitados 158 millones 745 mil 502 ciudadanos, y acudieron a las urnas 128 millones 95 mil 934 para una abstención del 19,21 por ciento.

El día estuvo marcado por denuncias de dificultades en el transporte público en varias ciudades y por condiciones meteorológicas adversas en determinadas localidades.

Ambas campañas solicitaron ampliar el horario de votación en zonas donde los electores afrontaban obstáculos para llegar a los colegios electorales.

Cristiano Zanin, ministro del Supremo Tribunal Federal, dispuso prolongar la votación hasta las 19:00, hora de Brasilia.

Tal decisión generó cuestionamientos sobre su aplicación en los centros donde las urnas electrónicas ya habían sido cerradas y sobre las competencias de las instituciones electorales.