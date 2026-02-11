Macizo de Guahumaya aspira ser declarado Geoparque Nacional

Por sus valores geológicos únicos y potencial turístico especializado, el macizo de Guamuhaya mantiene su aspiración alcanzar la declaratoria como Geoparque Nacional en su área de 2 mil 143 kilómetros cuadrados, distribuidos en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus.

La iniciativa en ese sentido comenzó en 2021 con el respaldo de la Empresa Minera del Centro, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en su condición de coordinador institucional, el complejo turístico Topes de Collantes y los respectivos gobiernos provinciales.

Según el Comité Nacional de Geoparques, del Minem, puede obtener esa categoría por sus riquezas geológicas y ecológicas, ecosistemas excepcionales y especies endémicas, cuya conservación es clave para preservar procesos naturales que han modelado el paisaje cubano durante millones de años.

Respecto a su patrimonio cultural e histórico, la región guarda una rica herencia: tradiciones campesinas, arquitectura cafetalera, saberes populares y sitios que reflejan la interacción entre el ser humano y su entorno natural a lo largo del tiempo.

En cuanto a su potencial turístico y educativo, ofrece oportunidades para el desarrollo de un turismo sostenible y constituye un espacio para la educación ambiental, la investigación científica y la participación comunitaria.

Además, cuenta con 50 geositios que reflejan la complejidad y riqueza natural de la región, por ser testimonios únicos de procesos geológicos y geomorfológicos, que lo posicionan entre los más relevantes de Cuba y El Caribe.

Sus promotores estiman que para su aprobación oficial es vital la capacidad de adaptación, innovación y diálogo social e incluso se perfila como candidato sólido a integrar la Red Mundial de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Un Geoparque o parque geológico es un territorio que presenta un patrimonio geológico notable y que lleva a cabo un proyecto de desarrollo basado en su promoción turística, de manera que debe tener unos objetivos económicos y de desarrollo claros.