Ser maestro para toda la vida, afirman jóvenes de Cienfuegos

Fotos Modesto Gutiérrez Cabo

Las motivaciones que llevaron a algunos jóvenes a elegir el magisterio como carrera de por vida son disímiles, pero todas arraigadas a las enseñanzas que les aportaron sus maestros y profesores, según se pudo constatar durante la apertura hoy del curso escolar 2026-2027 en la provincia de Cienfuegos.

Lanier Gómez Martínez, profesor de Física de la escuela pedagógica Octavio García Hernández, ante un gran auditorio intervino para reafirmar su decisión de impartir docencia en la propia institución que lo forjó.

Convertido en orador durante el acto, el joven de 19 años contó que hace poco tiempo vestía el uniforme azul que lo identificaba como estudiante de esa escuela pedagógica, y luego de cumplir con el Servicio Militar regresó a su centro docente para situarse frente a un aula.

“Hoy que la educación cubana lo necesita no puedo arrepentirme de ser maestro, y si volviera a noveno grado y me ponen delante la boleta, vuelvo a elegir ser maestro”.

Dijo que quienes dudaron de si en Cuba comenzaría el curso escolar -en medio de tantas agresiones de Estados Unidos y dificultades por el bloqueo económico a la Isla, hoy tienen aquí la respuesta más contundente posible, la educación cubana sigue adelante.

Tal y como hizo Lanier, también Isabela Raquel Suárez La Fuente, estudiante de segundo año, eligió el camino de educar, porque tiene la referencia no solo de quienes le impartieron las primeras letras, sino también de familiares que ejercieron la docencia.

Natural del municipio de Abreus, la joven sonrió segura y confesó a la Agencia Cubana de Noticias que ella será profesora de Matemáticas, un sueño largamente acariciado desde niña, cuando improvisaba juegos infantiles con sus amiguitas, donde ella siempre hacía de maestra.

Jazmín Alabré Vázquez, subdirectora de la escuela pedagógica, agregó que Isabela es una alumna excelente, con muy buena disciplina y participa en todas las actividades del centro; Abreus ganará muy pronto a una buena profesora, aseguró.

Durante el acto presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, entregaron la Distinción 23 de agosto a Ignacia Nodals Jauregui; el Premio Estrella Martiana a Nélida Durán Mañas, y el sello Conmemorativo 50 años de labor a 18 educadores.

Más de 350 escuelas de la enseñanza general abrieron hoy en el territorio sureño para acoger a unos 40 mil, en toda una fiesta de reencuentros y esperanzas, como solo puede ser el curso escolar desde el primer día.