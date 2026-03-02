Más de medio millar de muertos en Irán por ataques de EE.UU e Israel

La Media Luna Roja iraní informó hoy que el número de muertos por las incursiones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel desde el amanecer del sábado último alcanzó las 555 personas.

En un comunicado, la organización humanitaria precisó que los ataques afectaron a 131 comunidades residenciales en todo el país, según reportó la agencia Fars.

Hasta el momento, no se han ofrecido cifras oficiales sobre el número de heridos en esta última actualización.

El anterior balance publicado por la Media Luna Roja el sábado indicaba 201 muertos y 747 personas heridas. Desde ese día, la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv se ha cobrado la vida de cientos de personas, incluyendo al líder supremo Ali Jamenei y varios altos cargos militares y funcionarios de seguridad.

Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones hacia Israel, así como ataques contra bases e intereses estadounidenses en países árabes, algunos de los cuales provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, incluidos puertos y edificios residenciales.

Del lado agresor, el portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM por su sigla en inglés), Tim Hawkins, confirmó en un comunicado que al menos 18 militares estadounidenses han resultado con heridas «graves.

El domingo, el CENTCOM reportó tres militares muertos y cinco heridos tras los ataques de Irán en represalia por los bombardeos de EE.UU. e Israel. Este lunes, el balance se actualizó y los fallecidos aumentaron a cuatro. Todos murieron en un ataque en Kuwait, según fuentes de la telemisora CNN.

Washington y Tel Aviv justifican sus acciones alegando que Teherán posee programas nucleares y de misiles que representan una amenaza para Israel y países aliados de Estados Unidos en la región, mientras que Irán sostiene que su programa nuclear es exclusivamente pacífico y no tiene fines bélicos.

Consejo interino gobernará hasta elegir nuevo líder

Por su parte el ayatolá Ali Reza Arafi, miembro del consejo interino de liderazgo de Irán, afirmó hoy que ese órgano continuará celebrando reuniones periódicas y administrando los asuntos estratégicos del país hasta que sea nombrado un nuevo Líder Supremo.

El religioso precisó que la Asamblea de Expertos actuará con celeridad para elegir al nuevo líder, y subrayó que “hasta entonces, el consejo continuará gestionando los asuntos mediante reuniones periódicas”.

De conformidad con el artículo 111 de la Constitución iraní, en caso de vacante en el cargo de Líder Supremo, un consejo temporal asume las responsabilidades hasta la elección del sucesor.

Entretanto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó hoy que su país no reanudará las negociaciones con Estados Unidos.

En un mensaje difundido en la plataforma X, el funcionario negó la veracidad de un informe del diario The Wall Street Journal que señalan un eventual reinicio del diálogo entre Teherán y Washington luego de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

Larijani fue enfático: “No negociaremos con Estados Unidos”.

Lo más reciente del conflicto

De los hechos más recientes del escalamiento del conflicto en la nación persa, sobresalen los bombardeos de EE.UU e Israel contra un muelle pesquero en el puerto de Jask, en el sur de Irán, y los ataques contra buques de guerra persas en el golfo de Omán y centros de mando pertenecientes a la Seguridad Interior y al Ministerio de Inteligencia en el corazón de Teherán.

Se comenta también en redes el derribo en Kuwait de tres cazas F‑15E Strike Eagles estadounidenses en «un aparente incidente de fuego amigo», según confirmó el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos.

فيديو متداول لسقوط طائرة حربية في #الكويت pic.twitter.com/p3Y0wsqLT1 — Lebanon Debate (@lebanondebate) March 2, 2026

De acuerdo con el presupuesto oficial de la Fuerza Aérea de EE.UU., el precio unitario del F‑15E Strike Eagle ronda los 108 millones de dólares. A esa cifra deben sumarse otras modernizaciones —radares, cabina, etc.— que incrementan aún más el valor total de cada aeronave.

Por su parte el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció en un comunicado el inicio de la duodécima ola de la operación militar ‘Promesa Verdadera 4’ contra posiciones enemigas.

Como parte de esa decisión, informaron a la agencia Nour News el lanzamiento de «un misil superpesado de nueva generación» hacia una de las bases militares de EE.UU. en la región.

IRIB, otra agencia del país persa, publicó el video del mismo lanzamiento, al indicar que este misil forma parte de la «nueva ola de ataques de Irán» contra los «territorios ocupados», en referencia a Israel.