Más promoción y servicios en jornada por el Día Mundial del Riñón

Los servicios de Nefrología de la provincia de Cienfuegos alistan acciones de promoción de salud, y amplían la atención médica a las personas acompañantes de pacientes de hemodiálisis, durante esta jornada por el Día Mundial del Riñón, que se celebrará este 12 de marzo en el orbe.

El doctor David Tejeda Cruz, especialista en Nefrología, declaró a la prensa que además de las prestaciones tradicionales en el Centro Especializado Ambulatorio (CEA) Héroes de Playa Girón, diseñaron plegables explicativos sobre los padecimientos y atención al funcionamiento de los riñones, a fin de distribuir esas publicaciones entre los participantes al intercambio por la jornada.

También efectuarán charlas educativas sobre estas enfermedades a los familiares, quienes tres veces a la semana visitan la institución para dar compañía a los pacientes en proceso de diálisis.

“Esas personas son muy importantes para nosotros, tanto como los enfermos porque, aunque acuden en calidad de cuidadores, también en algún momento de su vida pueden ser susceptibles a las afecciones renales, y queremos realizar un primer acercamiento y acompañamiento a esos cienfuegueros muy cercanos a nosotros.

“Dentro de esos familiares existen pacientes hipertensos, con daños cardiovasculares, o con herencia de riñones poliquísticos.

“A esas personas les realizaremos exámenes complementarios, actualizaremos sus récords e historial clínicos, para detectar a tiempo alguna anomalía y tratarle oportunamente cualquier achaque de ese órgano”.

Un problema de salud

Definió a la enfermedad renal crónica como uno de los grandes problemas de salud pública en el siglo XXI, que no es transmisible, pero si es muy silenciosa, y luego de ser diagnosticada acompaña a la persona por el resto de su vida.

Según el especialista, ese padecimiento tiene una prevalencia de un 10 por ciento aproximado en la población general, mientras en Cuba, unos 600 mil cubanos padecen de alguna forma o de algún grado de la enfermedad renal crónica.

Tejeda Cruz abundó que desde hace 20 años se celebra el Día Mundial del Riñón, una convocatoria de la Sociedad Internacional de Nefrología y también de un grupo de homólogas nacionales, para la concientización sobre ese mal.

La doctora Yenia Santana García, especialista de primer grado en Nefrología, resumió las causas principales que tributan a la dolencia, como la hipertensión arterial, porque muchas veces los pacientes no cumplen con al tratamiento y ello daña el riñón.

Aseveró que la segunda fuente es la diabetes mellitus tipo dos o tipo uno; seguido de la enfermedad renal poliquística; y las dolencias de nacimiento o adquiridas en el transcurso del tiempo; o por afectaciones neoplásicas.

Por su parte, la doctora Dayanelis Sarduy Acosta, jefa del CEA, describió la proyección de la provincia sobre los servicios nefrológicos que funciona con la prevención comunitaria, con un sistema de trabajo bien elaborado de manera mensual, donde se lleva a los clínicos a las comunidades, incluso a las más intrincadas y zonas de difíciles accesos.

“Los expertos, dijo, remiten al paciente hacia los servicios de nefrología, los cuales funcionan como una consulta multidisciplinaria, donde han podido hacer una caracterización de la población, y tener bien identificado cuales son los municipios con más incidencia».

Alertó que, pese a la infraestructura establecida, toca a cada individuo erigirse como máximo y principal responsable de acudir a los servicios médicos, pues muchas veces las personas se niegan a sí mismo, ese privilegio que tiene Cuba en el acceso gratuito a la salud.